Optimistkonferansen for 10. gang

Ber om forhåndspåmeldinger

I fjor ble det gjort et valg om å flytte Optimistkonferansen fra Kulturvøkku til senhøsten. Dette ble gjort etter innspill blant annet fra næringslivet, som syntes det var vanskelig å støtte opp om dette i overgangen til ferien.

Nå ber hovedkomitéen pent om at flest mulig melder seg på på forhånd, slik at de får en bedre oversikt over antall deltakere. Dette gjelder både bedrifter og enkeltpersoner. Men flere forhåndspåmeldte vil billettsalget ved inngangen gå mye smidigere. Det blir også enklere å forberede seg med antall sitteplasser og mat. Det er Kristin Langli som er kontaktperson for forhåndspåmelding.



Samme konsept med bredt program

Hovedkomitéen for Optimistkonferansen i år består av Morten Møller, Kristin Langli, Karstein Mauset og Ola T Heggem. De synes selv at det kan presentere et godt og bredt program, etter samme konsept som tidligere. Det blir både innslag med lokal tilknytning og innslag av nasjonalt kaliber.

De lokale innslagene handler mest om at noen har satt seg et mål, jobbet bevisst mot nyskaping og fått det til. Det gjelder både Rindalshytter/Snøhetta og Lars Løseth som bedriftsgründere, og Birger Løfaldli som en mer individuell representant på denne konferansen. Han satte seg også tidlige mål og jobbet aktivt mot det, med optimisme og positiv tankegang i bunnen.

For første gang i Optimistkonferansens historie har man engasjert samme foredragsholder to år på rad. Henrik Aase skal holde et rent motivasjonsforedrag, med svært godt innhold. Komiteen fikk svært gode tilbakemeldinger på Aases foredrag i fjor, og valgte å følge opp med trinn 2 i år. Dette er altså ikke samme foredrag som i fjor, men en oppfølging. Det er også viktig å presisere at man får fullt utbytte av dette foredraget selv om man ikke var på konferansen i fjor.

Svein Sæter er årets konferansier. Han er en svært dyktig mann med mye kunnskap og gode tanker om optimisme, og han har ikke vært med på Optimistkonferansen før.

I år er det Furkunnjmat ved Britt Grete Moen som står for servering av lunsj på konferansen.



Kritikken er helt på sin plass

Hovedkomitéen innser at kjønnsbalansen er veldig skeiv, siden det er bare mannlige foredragsholdere på konferansen i år. De har fått kritikk for dette, blant annet i leserinnlegg på Trollheimsporten.

De er enige om at kritikken var helt på sin plass, og forklarer at det handler litt om tilfeldigheter, og at det var vanskelig å få landet det i år. De understreker at de ikke i det hele tatt har hatt noe mål om at det skulle bli slik, heller tvert imot. Men de lover å være enda mer bevisst på dette neste år.



Vil vi ha Optimistkonferansen?

I år er det Optimistkonferanse for 10. gang. Konferansen ble først arrangert i fem år, så var det ett års pause, hvor man tok en vurdering på hva man ville med Optimistkonferansen. Etter det fortsatte man med fem nye år.

Hovedkomitéen synes at de har hatt mye godt program gjennom 10 år. De har fått mange gode tilbakemeldinger, også fra foredragsholderne. Navnet "Optimiskonferanse" klinger godt for de fleste.

Nå synes komitéen at det er sunt å ta en ny diskusjon på om Rindalssamfunnet ønsker å beholde Optimistkonferansen i åra som kommer, og om den i så fall skal videreføres på noenlunde samme måte som før, eller om man skal tenke nytt.

- Vi har forsåvidt vurdert konseptet underveis også. Men det er kanskje på tide å ta en grundigere diskusjon, sier Morten Møller. - Hva vil vi med Optimistkonferansen? Vil folket i Rindal ha Optimistkonferansen?

Ola T Heggem påpeker at nettopp det kanskje er det viktigste spørsmålet.

- En ting er hva vi vil. Men er det oppslutning nok? Er det stemning for at vi skal fortsette med dette? Mange av oss synes at dette er et så spennende konsept, og med så fin tittel, at det vi har et sterkt ønske om både å videreføre det og videreutvikle det. Men vi må være trygge på at både næringslivet og det offentlige vil dette nok.



Rindalingene må møte opp!

- Dette er et så stort arrangement at vi er avhengige av at det er interesse for å være med på konferansen, både blant folk flest og i næringslivet, sier Morten Møller. - Hvis ikke så må man gjøre noe vurderinger på hvor stort det skal være og på konseptet. Vi vil gjerne komme i dialog med aktuelle publikumsgrupper om dette. Dette er jo en bygdekonferanse. Den skal være for alle, og den skal favne om så mange som mulig.

- Vi har allerede begynt litt med arbeidet til neste år, og håper at det blir oppslutning slik at vi kan starte med nye 10 år. Men da må det være flere enn vi fire i komitéen som vil det, sier Ola T Heggem. - Vi har et program som sikkert kunne ha fenget hele Midt-Norge. Men samtidig så er det så mange konferanser rundt oss, så dette er først og fremst en Rindals-konferanse, og hvis vi skal fortsette med det så må rindalingene møte opp!