Optimister fra fjern og nær samlet i Rindal

Over: Daglig leder i Rindalshytter, Per Ivar Hyldbakk, og seniorarkitekt i Snøhetta Andreas Joyce Nygaard.

Forfatter Svein Sæter er årets konferansier for det som er den 10. Optimistkonferansen i rekka.

- Artig å komme fra Stangvika og se så mye folk, mener Sæter, som legger til at Optimistkonferansen må være det beste navnet en konferanse kan ha.

Artigere å tjene én million fra Surnadal enn to fra Oslo

Lars Løseth, introdusert av Svein Sæter som «den rindalingen som har gjort det best i Surnadal», feiret 50 år som kremmer i fjor. Løseth har gjennom disse årene drevet både med dagligvare, politikk samt kjøpesenter og eiendom gjennom Amfi-kjeden. Fra 1996 til 2017 vokste kjeden fra 12 til 78 sentre, og fra 10 ansatte i 1999 til 70 ansatte i 2018. Gjennom flere år har Olav Thon Gruppen vært en sentral samarbeidspartner.

- Samarbeidet med Olav Thon har vært verdifullt både for meg og for Surnadal, mener Løseth.

Men 1. januar i år skiltes kremmeren fra Olav Thon, da driftsselskapet LL Drift AS ble opprettet.

- Det gjorde vi for å bli konkurrenter, samarbeidspartnere og kamerater. Så får vi se om vi knuffer borti hverandre, men foreløpig har det gått bra, sier Løseth.

Etter endt innlegg stiller konferansier Sæter spørsmål om hva Løseth forventer seg av fremtiden. Da svarer kjøpesentermogulen at han ofte har diskutert med Olav Thon om man skulle selge – men hva skal vi drive med da, spør han.

- Hvis man føler det er meningsfullt å holde på, driver det en fremover. Men hvis du er opptatt kun av å tjene penger blir det ikke noe av noe. Du må prøve å gjøre det som er riktig. Og hva er det som er riktig? Det er ikke alltid å få det største overskuddet, men snarere hva du får til rundt deg, og å bygge et lag, fastslår Løseth.

- Det er artigere å tjene én million fra Surnadal enn to fra Oslo, sier Løseth og høster spontan applaus fra salen.

Snøhetta – optimister i 30 år

Andreas Joyce Nygaard, seniorarkitekt i Snøhetta, skulle være i sitt rette element på Optimistkonferansen. Han mener nemlig arkitektene er de mest optimistiske menneskene som finnes, og de i Snøhetta især.

Det innovative og prisvinnende arkitektfirmaet har nærmere 200 ansatte plassert omkring på kontorer blant annet i New York, Paris, Hong Kong og Adelaide. De ansatte utgjør et konglomerat av ulike fagområder, deriblant interiør, landskap og design i tillegg til arkitekter – og er en salig blanding av punk, generøsitet og optimisme, forteller Nygaard. Siden de vant konkurransen om å tegne biblioteket i Alexandria i 1989, har de vært evige optimister.

- Man må være overbevist om at det du har funnet på er det beste inntil det motsatte er bevist. Hvis det motsatte er bevist må du gå tilbake og justere ørlite grann og prøve på nytt. Og aldri, aldri gi deg, fastslår Nygaard.

I anledning rindalsbesøket ville arkitekten slå et slag for de små prosjektene, som han mener kan resultere i at 1 + 1 = 3. Det resultatet får man nemlig når man kombinerer en veldig optimistisk arkitekt og lokale ildsjeler med gjensidig respekt og gode arbeidsmetoder. Skaper man attraksjoner, skaper man et ønske om å oppleve, mener Nygaard. Det er nettopp dette Snøhætta grep tak i da de innledet samarbeidet med Rindalshytter om å skape Gapahuk-hytta.

- Den kvaliteten og den tradisjonen de representerer i kombinasjon med bruk av lokale råvarer gjorde dette til et samarbeid vi gledelig tok, sier Nygaard.

Hytta skulle tegnes uten en spesifikk tomt i tankene - noe som er uvant for Snøhetta. Etter flere kreative idérunder ble resultatet en hytte som har flere «punk i naturen»-elementer, blant annet et skråtak som peker ned mot bakken.

- Dette skaper en attraksjon i bygningen som tegner linjer som biter den fast i landskapet, forklarer Nygaard.

- Vi er veldig glad og veldig stolt av Gapahuk. Såpass bra har det samarbeidet vært at vi er vel i gang med noe annet også, sier Nygaard – uten å røpe noe nærmere.

Per Ivar Hyldbakk, daglig leder i Rindalshytter, kaller Gapahuk en rå og ekstremt krevende konstruksjon – særlig for «ferdigpakkene» som Rindalshytter leverer. Han forteller også at samarbeidet har vært særdeles fruktbart for rindalsbedriften, særlig i markedsføringssammenheng.

- Samarbeidet har gitt den PR-effekten vi håpet på. Vi har hatt en eventyrlig respons ikke bare fra Norge, men fra USA, New Zealand og Europa, sier Hyldbakk.

Han berømmer tilretteleggere i alt fra næringsliv til kommune som viktige faktorer for at bedrifter som Rindalshytter skal lykkes.

- Det er lov å være optimist – selv i Rindal, fastslår Hyldbakk.

Hyldbakk benyttet samtidig muligheten til å annonsere at Optimistkonferansen ble hans siste offentlige opptreden for Rindalshytter, da han slutter i bedriften innen kort tid. Beslutningen er svært fersk, opplyser Hyldbakk til Trollheimsporten, men holder ellers kortene tett til brystet.

Fra Uke-Avisa til Adressa

Rindaling, forfatter og journalist Birger Løfaldli har de siste 15 årene gjort stor karriere i Adresseavisen. Men journalistkarrieren startet allerede i 1988, da han på egen hånd ga ut Uke-Avisa i Rindal. Den tok for seg alt fra krig i Kuwait til ordførervalg i Rindal og ble utgitt til foreldre, besteforeldre og kjenninger. Om opplaget ikke var det største, var ambisjonene desto større. Det å drive med avis var det viktigste.

I 1996 var det slutt for Uke-Avisa og Løfaldli skrev sin første sak for Driva. Der var han frem til 2002, og høsten 2003 satte han seg som mål å komme seg inn i Adresseavisen.

- Fra 2004 var det å jobbe for Adressa altoppslukende og viktigere enn alt annet, sier Løfaldli.

I løpet av de siste 15 årene i avisa har sport preget arbeidshverdagen til Løfaldli og han har særlig vært tett på Petter Northug og Rosenborg gjennom oppturer og nedturer. Northug har sendt Løfaldli verden rundt, men hans mest spesielle sak, som Løfaldli kaller det selv, var intervjuet med Petter Northug rett etter skiløperen fyllekjørte i 2014.

- Det er en sak du drømmer om når du er journalist.

Løfaldli har gjennom sine 30 år i stort og smått i avisbransjen gjort seg flere tanker om hvordan man lykkes med det man driver med. Iver, talent og øving er topp tre, mener journalisten, og av disse er det å være ivrig er den aller viktigste - en egenskap han selv fortsatt besitter.

En nærmest umerkelig forskjell på avisene Birger Løfaldli jobbet i anno 1988 og 2018.

Joyce Nygaard viser frem Gapahuk-hytta, digitalt plassert i Skåkleiva.

Konferansier og foredragsholdere: Birger Løfaldli (t.h.), med Lars Løseth i midten og Svein Sæter t.v.