Oppstartssuksess for "Den blå timen"

Etter idé fra A-lagstrener Webjørn Holten, satt i system og administrert av lagleder Heid Snekvik, ønsker A-lagsspillerne i Surnadal å gi noe tilbake til klubben.

Det gjør de i form av «Den blå timen» - seks gratis økter fra 11. mars til og med 1. april, der spillerne er instruktører for spillere fra 8-17 år.

Tre av øktene er lagt opp for spillere fra 8-12 år og tre for spillere i alderen 13-17. Trener Holten står selv for planlegging av- og innholdet i øktene.

– Dette handler om å gi litt tilbake til foreldre og barn i aldersbestemt fotball, og samtidig motivere ungene til å holde på med fotball. Forhåpentligvis kan dette opplegget være med på å gjøre det interessant og attraktivt, sier han.

Både Holten og onsdagens instruktører, Sindre Fiske, Tore Bæverfjord, Jonas Jordet Bergem og Lasse Vaseng Hansen, var spente på hvordan oppmøtet kom til å bli på første økt.

Med 25 gutter og jenter fra åtte år og oppover å økta kunne sies å være en suksess.



A-spillerne glade for å bidra

– Dette er en veldig fin start, og vi har jo regnet med at det må være en innkjøringsperiode på dette opplegget. Det handler litt om å se hvor mange som kommer, vi visste jo ikke om det kom 10 eller 40. Vi må også se an om øvelsene passer de som deltar, sier Holten, og legger til:

– Vi bruker de samme øvelsene for åtteåringene som for 13-åringene, en del terpeøvelser kan man bruke selv om man spiller i Eliteserien. Det er ikke noe hokus pokus, slik sett.

Holten slår fast at målet, hvis «Den blå timen» viser seg å bli populær, må være å få dette til å bli et årlig opplegg.

Instruktør og A-lagsspiller Tore Bæverfjord sier til Trollheimsporten at han er glad for å kunne bidra inn mot de yngre spillerne.

– Det er bra at vi kan gi litt tilbake, og det er jo stas at de ser på oss på A-laget som forbilder, sier han, og fortsetter:

– Det er jo her i aldersbestemt fotball det hele starter, og da må vi være med på å få med flest mulig videre.



God utvikling

Daglig leder i Surnadal IL, Sondre Ormset, og trenerveileder i Surnadal IL Fotball, Terje Polden, roser initiativet fra Surnadals beste fotballherrer.

– Jeg synes dette er et kjempebra initiativ, og er veldig glad for at vi er i gang. Responsen vi har fått så langt har vært utelukkende positiv, og jeg tror dette er noe ungene kan sette stor pris på, sier Ormset, og får støtte av Polden:

– Ja, dette er bare positivt. Alle jeg har snakket med roser opplegget, og det er veldig artig at A-laget bidrar på denne måten.

Webjørn Holten er klar på at dette er god utvikling, både for instruktører og «Den blå timen»-deltakerne.

– Selv om jeg har laget innholdet, er det jo A-spillerne, som instruktører, som må tilpasse økta etter antall og nivå på de som møter. Det er utviklende for dem å ta dette ansvaret, i tillegg til at de bidrar til å utvikle de yngre spillerne, sier han.



Saken oppdateres med flere bilder.