Opplæring med fokus på samfunn og kultur

Elevene i introduksjonsprogrammet for flyktninger følger et normalt arbeidsår, og har derfor ikke vinterferie. Marit Landsem og Stian Kooyman i flyktningtjenesten har laget et eget undervisningsopplegg i vinterferieuka, med fokus på samfunn og kultur. De har lagt vekt på praktisk læring.



Fokus på jobbsøking

Mandag sto jobbsøkning på timeplanen. Da hadde de besøk fra NAV, og elevene lærte å skrive CV og jobbsøknad. Marit Landsem forteller at de også blant annet brukte rollespill for å simulere et jobbintervju.

Jobbsøkning er særlig aktuelt for det første kullet i voksenopplæringa. De har når vært med på introduksjonsprogrammet i 2 år, og er ferdig 1. april. Fra da er de reelle jobbsøkere.

Det er viktig at man er realistisk i forhold til hva man kan jobbe med, ut fra hvilken erfaring man har fra før. Om man har vært bilmekaniker i Eritrea, så kvalifiserer ikke det automatisk til å jobbe på et bilverksted i Norge. Her må man finne ut av hvordan man kan bygge på den utdannelsen man har fra før, for å bli kvalifisert til det man ønsker å jobbe med i Norge.

Marit Landsem forteller at de fleste har vært ute i praksis på forskjellige arbeidsplasser, både med tanke på språkpraksis og for å bli kjent med arbeidslivet i bygda. De har fått god hjelp fra lokale bedrifter, og Marit Landsem håper at næringslivet fortsatt er like velvillig nå som noen av flyktningene skal ut i jobb. Flyktningtjenesten har også et tett og godt samarbeid med NAV om dette.



Hverdagsøkonomi med "Luksusfellen"-opplegg

Tirsdag handlet det om hverdagsøkonomi. Det er viktig å lære hvordan man disponerer pengene sine, og får dem til å strekke til. Dette ble visualisert på samme måte om i TV-programmet "Luksusfellen", med en tavle og kopier av pengesedler som fordeles på de ulike typer utgifter. Dette er et fint verktøy til budsjettering.



Hus og hjem

Onsdag var det hus og hjem som var tema. Mange bor nå i trehus, og de er de kanskje ikke vant til fra hjemlandet. Det er mye å lære om hvordan man tar vare på hus og inventar, hvordan man holder rent, hvordan bygninger vedlikeholdes og hva man kan gjøre selv. Bruk av moderne hjelpemidler må læres. Riktig oppvarming, strømsparing og utlufting må man også finne ut av når man ikke er vant til det kalde klimaet, så vel som snømåking og plenklipping.

Marit Landsem sier at det er viktig å ha fokus på at hver enkelt skal lære å klare seg selv. Det innebærer blant annet et ansvar for å ta vare på sitt eget hjem, både ute og inne. Det er ikke kommunen som skal sørge for dette.



Hvordan bli kjent med folk og få nye venner

Trollheimsporten var innom torsdag morgen, da integrering sto på programmet. Da pratet de om hva man selv kan gjøre for å bli integrert i samfunnet, bli kjent med folk og få nye venner, et nytt nettverk i Norge. Flyktningene har jo mistet nettverket de hadde i hjemlandet, og må begynne helt på nytt her.

Her er mulighetene mange. Man kommer i kontakt med folk gjennom å være med på Frivilligsentralens språkkafe, og gjennom fritidsaktiviteter som idrett og kor. Noen nevnte også at det er fint å gå på tur, da møter man ofte folk som stopper og prater.

Denne dagen fikk de besøk av den psykiske helsetjenesten i Rindal, og fikk høre litt om hvilket tilbud den psykiske helsetjenesten har, og hva de kan hjelpe til med.



Tar turen innom LAN

Fredag er LAN i gang i Rindalshuset. Da tar elevene på voksenopplæringa en tur innom der, for å prate med ungdommene som sitter der med hver sin PC og spiller. Noen av flyktningene har også vært med å rigge opp til LAN, og stiller opp som frivillige arbeidere på arrangementet.



Underviser bare på norsk

Flyktningene som kommer kan som oftest ikke så mye norsk. Noen av dem har lært litt på asylmottaket. Men deltakerne på introduksjonsprogrammet i Rindal er innstilt på å lære. Det har gått veldig greit, synes Marit Landsem.

I denne opplæringsuka har de hatt all undervisning på norsk, uten tolk. Det krever selvsagt konsentrasjon av de som ikke kan så mye norsk enda, men de må bli vant til å prøve å henge med. De er også flinke til å spørre, hvis det er noe de ikke får med seg.



Fem nye flyktninger kommer i mars

Marit Landsem forteller at Rindal nå har 21 deltakere i introduksjonsprogrammet, altså voksne flyktninger. Nå man regner med barna er det tilsammen 27 nye rindalinger, som opprinnelig kommer fra Somalia, Eritrea og Syria.

I løpet av dette året skal kommunen ta imot 10 flyktninger til.

Marit Landsem forteller at en familie fra Syria kommer 1. mars. De flytter inn på Friborg i Rindal sentrum. Det er en ung familie med en gutt på 2 år, og de venter familieforøkelse i løpet av våren. Senere i mars måned kommer også to enslige syrere, som skal flytte inn i meieribygget.