Oppkjøringsstevne i Trondheim

Bildet over viser Magnus Øyen, Sebastian Børset og Olav Fugelsøy

Rindal IL friidrett oppsummerer stevnet slik på sin facebookside:

Kveldstevne i flott vær, men 24 grader er nesten for flott for 5000-meter. Vi hadde med 5 deltakere, derav fire debutanter på 1500-meter.

Først ut var Kristi Fugelsøy (J13). Hun har hatt skadeproblemer i nesten ett år, men har nå fått trent noen uker. Var med mest for å komme i gang med konkurranser, og kom inn på 6,16,45.

Magnus Øyen (G13), Olav Fugelsøy (G14) og Sebastian Børset (G13) stilte i et særdeles sterkt heat der de fire beste er i Norgesstoppen i sine klasser. Disse skilte seg ut med en gang, men Olav og Magnus åpnet også svært sterkt. 69,5 på 1.runde, så spratt de opp i 77 på neste. De to ble løpende alene med Magnus som den toneangivende på de to siste rundene. Det ble et drabelig spurtoppgjør mellom de to treningskameratene. Magnus trakk det lengste strået med 4,39,98, mens Olav fikk 4,40,04. Avslutningen viste at de ikke hadde tatt «skade» av den harde åpningen på førsterunden. Flott tid også av Sebastian som kom seg under 5 minutter, 4,58,23 er bra.

Ved gjennomgang av resultatlistene, må man se på fødselsår, for å se klasseplasseringene.



Helge Langen ønsket seg et tempo på jevne 73 runder. Han var toneangivende i hovedfeltet, men ønsket at flere skulle være med på drajobben. Men hver gang Helge slapp noen forbi, gikk rundetida opp. På slutten var Helge klart sterkest i hovedfeltet, og kom inn på 15,18,20. Han har nok mer inne, ettersom han løp andre halvdel av en 10 000 meter forleden, på 15,32 solo. To heat på 5000 meter. Helge ble nr 6 totalt.



Resultatliste finner du her

Flere bilder fra stevnet finner du på Rindal IL friidrett sin facebookside.



Kirsti Fugelsøy

Alle foto: Rindal IL friidrett