Opphør av formelle restriksjoner på innreise til Rindal

Kommunen oppfordrer fortsatt sterkt til at personer som kommer hjem eller på besøk til Rindal kommune fra områder med større smittetrykk enn det vi har her, til å gå i frivillig hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst. Dette er en felles dugnad for å beskytte innbyggerne i Rindal kommune best mulig, og vi er avhengige av at hver enkelt innbygger er med og bidrar. Vi ønsker også å minne folk om at det fra nasjonalt hold er oppfordret til å unngå unødige reiser og til at folk holder seg mest mulig hjemme og unngår sosiale sammenkomster. Sammen står vi bedre rustet til å møte de utfordringene koronaviruset har gitt oss.



Oppfordring/påminnelse:



Hold 2 meters avstand innendørs (ikke 1 meter som tidligere). Forsamlinger skal ikke være på mer enn 5 personer, da også med minst 2 meters avstand. Vask/sprit hender når vi kommer inn på kontor, butikker, møterom og når vi går ut. Unngå å bruke offentlige toalett. Møter må ikke foregå i møtelokaler der man ikke kan ha minst 2 meters avstand.



Vi vil understreke at befolkningen ikke må være redd for å ta kontakt dersom de er syke!



Status per 27.03.20 kl. 14.00: Det er ingen med påvist koronasmitte i Rindal.



Vi minner om Rindal kommune sin informasjonstelefon om Korona: tlf 916 51 875

Telefonen blir bemannet i legekontorets åpningstider: kl 08.30 - 15.00 på hverdager.



Annen nyttig informasjon dere finner på vår hjemmeside med egen samleside om Koronaviruset: https://rindal.kommune.no/tjenester/korona-virus/