Oppgaven er bestått

At Surndal er en kulturkommune får vi nok et bevis på i Storstua på Kulturhuset denne uka. Og det lover godt for framtida: Her bugner det av unge talenter.

Tittelen på forestillinga i år er «Ka om», blant annet inspirert av rindalsartisten Jo Sverres Sandes sang med sammme tittel. Og temaet er, som i sangen, tanker om hva som vil kommme.



Det nærmer seg forestilling for Noah Holten (til venstre), Mari Lie Fjeldvær, Oliver Husby og Sune Vikavoll.



– Det handler om framtida, om hva som skal skje, sier Noah Holten. Sammen med de andre unge artistene venter han spent i minuttene før forestilling. Og her er det mange temaer som behandles. Her filosoferes det om hvordan livet skal bli, og ikke minst om hvordan det skal gå med kloden vår. For miljø er et tema som går igjen gjennom forestillingen, der alle tekster er skrevet av elevene.

– Vi har hatt et miljøprosjekt kalt "Bærekraft i mitt idealsamfunn". Det er nok en inspirasjonskilde, sier Marianne Løset, lærer ved skolen og prosjektansvarlig.

Hun kan fortelle at de også har vært knyttet til en nasjonal fotoutstilling med tilltelen "Biene forsvinner", og nettopp to bier er gjennomgangsfigurer i forestillingen. Etter hvert kommer flere bier til, og det hører med til historien at de bestemmer seg for å ta en flott hotellhelg i Trøndelag, på Mariannes Biehotell i Rindaln. Marianne Løset bedyrer at hotellet er en fiksjon.





John Gunnar Myrbostad skal redde biene, og sår blomstereng.



John Gunnar Myrbostad er kostelig som en kar som jobber hardt med å så blomstereng - for redde biene, så klart.

Mellom numrene blir vi loset gjennom forestillingen av animasjoner som binder innsalgene sammen. Her har en egen animasjonsgruppe vært i sving, og det er tydelig at disse vet hva de driver med.

Dette er en danseglad gjeng, og vi får se mange flotte dansenumre gjennom showet. Her dukker det opp noen dansere vi har sett før i ulike sammenhenger i Surnadal, samt en del nye. All koreografi har de stått for sjøl.

Å tørre å sta fram som den en er, er et av innfallsvinklene. Temaet belyses blant annet gjennom en sketsj som handler om å komme ut som homofil, noe som viste seg å ikke være så farlig som fryktet. Sketsjen vitner om modenhet hos niendeklassingene. Her er det mye dans, musikk og humor, men også en alvorligere undertone.

Hvert år dukker det opp nye skuespilleretalenter. Men også talentfulle sangere, dansere og, i år også i plystring (!) Jannicke Strenberg både synger og plystrer støding fra scena.

– Det er ganske tøft å tore å stå å plystre på ei scene, sier Marianne Løset.



Carina Fiske framfører en nydelig versjon av Jo Sverres sang "Ka om".



Ellen Svendsen Fiske.



Carina Fiske gir oss en nydelig framføring av nettopp Jo Sverres «Ka om». Tidlig i andre akt får Ellen Svendsen Fiske scene og sal til å koke med en stemmeprakt av de sjeldene. Det er tydelig at Ellen føler seg hjeme på scena, her er det ingen stiv og sjenert opptreden, men skikkelig innlevelse. Fantastisk å både se og høre. For et talent!





Oliver Husby og Ellen Svendsen Fiske i nydelig duett.



Den samme Ellen framfører også en nydelig duett sammen med Oliver Husby, nok et sangtalent. Eilin Sveen og Lea Jørgensen har en flott tolkning av Scorpions Wind of change, en sang som er særdeles aktuell for temaet i forestillingen.

Marianne Løset skryter av bandet, og mener å ha et så solid band er en svært stor fordel. Bandet består av Ingebrigt Kvendset Bergli på trommer, Ane Dahl på bass, Mette Madaus på gitar, Martin Phil Strand på orgel, Leah Jørgensen på piano, Johanne Holten på trompet, gitar og perkusjon, og Idun Meisingset og Elise Margrete Hyldbakk på trompet.





Krever handling i miljøsaken.





Miljøtemaet berøres også blant annet gjennom en opptreden av Jannicke Stenberg, som framfører en tekst der det kreves handling, flankert av ungdommer med ulike plakater med samme budskap.





Mobiltelefoner.



Forbrukersamfunnet får seg også et spark i en sketsj om telefoner. Her er flotte Iphoner, Samsung (som er bare dritt, i følge Iphonen) og den gamle traveren nokia 3310, ikke så avansert, men med utrolig levetid på batteriet, og med liten fare for at skjermen skal knuses, for; - det er nesten ingen skjerm.





Lærerstudentene Karoline Skog og Sandra Ness er imponert over kvaliteten, mens Endor Bævre Heggset filmer det hele.



I pausen snakker vi med Karoline Skog og Sandra Ness. De er lærerstudenter, og har 6 ukers praksis ved Surnadal ungdomsskule. De er mektig imopnerte over nivået, og over hva eleven har fått til på så kort tid.

– Vi fikk nesten bakeoversveis da vi så nivået her, sier de.

Ved siden av finner vi Endor Bævre Heggset. Han operer kameraet som dokumenterer generalprøven.

Onsdag er det skoleforestilling, og onsdag og torsdag kveld åpner dørene for betalende publikum.

Kulturhuset opplyser at det fremdeles er ledige billetter, så det er fremdeles mulig å få oppleve de unge talentene. Garantert valuta for pengene!