OPPFORDRING TIL ALLE HUNDEEIERE:



Den siste tiden har Surnadal og Rindal hundeklubb fått inn flere henvendelser om løse hunder på områder hvor det er båndtvang. Vi ønsker å påpeke at det er utvidet båndtvang i Surnadal kommune og vi i hundeklubben stiller oss bak denne bestemmelsen. Les mer om båndtvang i Surnadal hos lovdata.no

Vi er inneforstått med at uhell kan skje, og at det må man bare regne med at kan forekomme. Bekymringen vår er økende angående folk og andre dyrs sikkerhet fordi vi får tilbakemeldinger om at det er gjentatte hendelser med enkelte hunder. Vi oppfordrer alle til å følge gjeldende lovverk.



For å imøtekomme ønsket om å ha hunden løs på tur eller løs på gårdsplassen så oppfordrer vi til å kjøpe langbånd. Det kan enkelt lages selv ved hjelp av tau kjøpt på din lokale byggvareforretning, eller hos Røv Mølle eller Felleskjøpet.



Uansett hvor snill hunden din er så er det ikke sikkert den møtende hunden er like snill - det er viktig å ta med i mente.



Hundeklubben presiserer, på bakgrunn av lovverket:

§ 1.Generell bandtvangstid

Eigar eller innehavar av hund i Surnadal kommune skal halde hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i område der bufe beiter og i den tid bufe beiter, frå og med 1. april til og med 31. oktober.

§ 2.Sikring av hund

Hunder skal haldast i band, eller forsvarleg innestengt eller inngjerda

a)i og i tilknytning til boligområder og handleområder

b)i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for leik, idrett, sport eller rekreasjon

c)på og ved bestemt angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser



Kilde: Lovdata