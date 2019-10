Oppfordring om å kle seg synlig i trafikken

Til deg som var ute på rulleski i går i området ranes/sogge rundt kl.18.45. Jeg var på vei nordover i bil, holdt fartsgrensa på denne ellers høstfine kvelden. Dagslyset var i ferd med å vike for høstmørkret, så sikten var langt fra optimal.

I det jeg passerer raneskirka, kommer det møtende trafikk, noe som selvsagt ikke forbedrer mine muligheter til å oppdage eventuelle hindringer i veibanen. I det den møtende bilen passerer. dukker DU opp, kun 60-70 meter framfor meg som troll i eske. Du har mørke klær på deg, samt noe som ligner på en "gul-vest", men som absolutt IKKE kan være en refleks-vest, for da hadde jeg sett deg tidligere! Du trodde sikkert at du var lett synlig, men det var du definitivt ikke! Med fullt adrenalinpåslag fikke jeg bremset ned i tide, men hadde jeg fått syn på deg bare et sekund senere kunne det gått så mye verre!

Dette er ikke noen form for kritikk av rulleskigåere som er ute på veiene, men en innstendig oppfordring til alle som oppholder seg på veiene, og som ikke sitter beskyttet i en bil, om å gjøre seg godt synlig. Håper ellers du fikk en bra treningsøkt, og lykke til i vinter!

Vennlig hilsen Langrennsinteressert bilist, Svenne Hoem