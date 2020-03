Oppdatering fra Opplev Rindal

Blant medlemmene i Opplev Rindal kan nevnes at:



- Bolme Pensjonat har åpent for take-away på annonserte dager. Førstkommende torsdag er det sildballdag, så ring og bestill!

- Dialektplakat pakker og sender fremdeles ut dialektplakater. Ta kontakt for bestilling.

- Gardsbakeriet Hæmstelt sitt bakeriutsalget er stengt, MEN de kjører rundt med hjemlevering av bakst hver fredag. Følg Facebook-gruppa Gardsbakeriet Hæmstelts Brødbil, der kan du legge inn din bestilling og få fersk bakst til helga!

- Inga Dalsegg, Dalalåven Atelier har åpent ukedager, man-fre. Det har kun vært 1 kunde innom på 2 uker, så ingen fare for nærkontakt. Hun tar på seg både tegne- og maleoppdrag, tegne- og male-kurs via video-chat og kunstprodukter kan bestilles via telefon eller i nettbutikken www.ingadalsegg.com (varer kan sendes, hentes eller leveres på avtalt sted.)

- ITrollheimen tar i mot bestillinger på sine splitter nye Figgjo-krus med de 50 høyeste toppene i Trollheimen! Kruset kan kjøpes gjennom iTrollheimen sin Vipps.

- Polaris Nordmøre AS sitt verksted er åpent som normalt. Butikken er åpent for kunder, men de har nå sperrebånd i deler. Her er det også mulighet for salg over nett og telefon.

- Rindal Bensin & service har åpent 9-17 på hverdager og 10-18 lørdager og søndager ut mars. De selger mat for take-away. Softismaskinen er stengt.