Svinviks arboret minner om at vi har ope onsdag til og med søndag frå kl. 11 til kl. 16, kvar veke ut juli månad. Gjeld også Kristi Himmelfartsdag og pinsehelga, inkludert 2.pinsedag, same tid. Både rododendron og frukthagen blomstrar fint no. Kafèen har same opningstid som hagen.