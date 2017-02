Opent møte med pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal på Kulturhuset i Surnadal

Surnadal Rotaryklubb og Folkeakademiet Surnadal i samarbeid held opent møte i kinosalen på Kulturhuset 28.februar kl.18.30. På agendaen står orientering ved pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal, Runar Finvåg.

Pasient- og brukarombodet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukaranes behov, interesser og rettssikkerhet ovanfor spesialisthelsetenesta og den kommunale helse- og omsorgstenesta, og for å betre kvaliteten i tenestene. Hvis du har erfaringer og opplevingar som du ønskjer å ta opp, kan ein ta kontakt med pasient- og brukerombudet i fylket der ein bor. I morgon kjem ombudet altså til Surnadal. Her blir det også høve til å stille spørsmål.

Møtet er gratis, men det vil være høve for kjøp av kaffe og loddsal i pausen. Alle er velkomne.

Bildet: Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal, Runar Finvåg. (Foto: privat)

Folkeakademiet Surnadal er medlem av Trollheimsporten