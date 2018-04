Omsetningsøkning og utvidelse hos Nordmøre Scooter & ATV

Bildet over: F. v: Daglig leder Odd Inge Kvernberg, salgssjef kjøretøy Arild Elshaug, butikksjef Odd Arne Negård.

Bedriften ble startet i 1999 av Tor Egil Tiset og Arild Elshaug, og innen 2005 nådde de en omsetning på 2 - 7 millioner kroner. Da flyttet de fra låven de hadde tilhold i, og til Surnadal. Der ble de i to år før turen gikk dit de holder til i dag, i Kvammen på kommunegrensa mellom Rindal og Surnadal. Fra 2005 til 2007 økte omsetningen til 7 - 13 millioner, mens de i 2008 passerte 25 millioner. I de to neste årene fulgte en nedgang i omsetning, men fra 2011 pekte tallene oppover igjen, og i 2017 ble det ca. 33 millioner kroner i omsetning. Bedriften har syv ansatte.

Nordmøre Scooter & ATV AS selger nesten dobbelt så mye ATV som snøscooter, og i 2017 ble det 307 solgte kjøretøy til sammen. Salget av snøscooter er sesongstyrt, mens ATV er populært hele året rundt. Mye av grunnen til det er nok at den er registrert som traktor, og har mange bruksområder.

Arild Elshaug som er salgssjef for kjøretøy, forteller at de leverer til et stort distrikt som innebærer strekningen Trondheim - Kristiansund, med omkringliggende steder.

- Nærmeste konkurrent finner man i Elnesvågen, men der selges det kun ATV. Man må helt til Lillehammer for å finne en konkurrent som driver på lik linje med oss, forteller Elshaug, som er tydelig på det at dyktige ansatte er hovedårsaken til suksessen til bedriften. - På andre og tredjeplass over suksesskriterier kommer agentur og plassering i distriktet, men først og fremst er det de ansatte som gjør dette mulig.

Odd Inge Kvernberg har tidligere vært i bedriften i fem år, og i fjorhøst startet han i jobben som daglig leder etter en pause på fem år. Han fikk en pangstart da de opplevde en rekordvinter på grunn av snøen. At Statnett bygger ny strømlinje fra Snillfjord til Surnadal merkes også. Omsetningen på november og desember ble til sammen 9,3 millioner kroner, nesten en tredjedel av årsomsetningen.

- Da var det godt å ta juleferie etterpå, ler Kvernberg.

Utvider med ny avdeling

Odd Inge Kvernberg kan også fortelle at de nå velger å utvide med en ny avdeling på Berkåk som åpner 1. mai. Dette blir en ren Polaris-avdeling hvor Halvard Bakk, som allerede jobber i Nordmøre Scooter & ATV AS med salg, bestilling til verksted, og reklamasjoner, blir daglig leder. På sikt håper Kvernberg å ansette en person til som skal erstatte Halvard og den jobben han har gjort for Surnadalsavdelingen.

Her finner du hjemmesiden og Facebooksiden til Nordmøre Scooter & ATV AS​.

Info fra Rindal kommune

Sivert Dombu og Grete Elshaug fra Rindal kommune deltok også på torsdagens lunsjmøte, og hadde en kort orientering fra kommunen. SIvert fortalte at de har planer om et møte mellom hytteeiere og næringa i Rindal for å se på resultatet fra undersøkelsen blant utenbygds hytteeiere i Rindal som ble foretatt i februar. Mer info kommer.

Dombu presiserer at det også i år blir Optimistkonferanse, på samme vis som i fjor. Mer info om program kommer etter hvert.

Grete Elshaug etterlyser forslag til arrangement til Vandrefestivalen. Hovedarrangementet blir i år på Tingvoll 16. - 19. august, mens det skal være småarrangement i Rindal, Surnadal og Halsa. Det er frist 1. juni for å melde inn arrangement, og Elshaug tar imot forslag på hva det skal være med takk.