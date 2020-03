Omprofilering godt i gang - første The LOOX-skilt har kommet opp

Ingressfoto: Tor Rune Halset (f.v.), butikksjef Madeleine Berglen og Øyunn Aune (Foto: The LOOX).

Det er The LOOX i Stathelle, nærmere bestemt på ALTI Brotorvet, som er første butikk med ny The LOOX-profilering.

– Det går slag i slag nå, med omprofilering og nye The LOOX-skilt i Mandal, to butikker i Arendal, Jærhagen og Sandnes i dag. Så er Vestlandet neste, med Sunndal, Kristiansund, Molde og Nordfjordeid, forteller Aune og Halset.

– Det er nye varer på vei inn i butikkene, og vi gleder oss stort til tiden fremover, sier de to, som har mye spennende i vente framover:

– Neste uke skal vi til Kristiansund for å bygge om butikken der. Der er det to butikker vi skal slå sammen til én, i nytt lokale. I løpet av mars åpner to nye butikker; i Rørvik og på Ålgård, selv om vi må ta et ørlite forbehold om hvordan koronasituasjonen utvikler seg, sier Aune, og legger til:

– I tillegg arbeider vi med ni butikker til rundt om i landet.