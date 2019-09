Ola T Heggem er 1. vara til Fylkestinget

Fredag kunngjorde Trøndelag fylkeskommune hvem som er valgt inn på Fylkestinget for den kommende perioden.



Allerede kalt inn til konstitueringsmøte

Ut fra meningsmålingene før valget lå det en stund an til at Senterpartiet kunne få inn 14 eller 15 representanter, men det endte opp med 13. Dermed ble Heggem 1. vararepresentant.

- Jeg er allerede kalt inn til konstitueringsmøtet, så det blir nok mange møter. Jeg har også fått spørsmål om hvilket hovedutvalg jeg ønsker å jobbe inn mot. Jeg tror det blir mer enn nok å gjøre, sier Heggem.

Ola T Heggem har vært ordfører i Rindal i over 20 år til sammen, men ved dette valget stilte han ikke som ordførerkandidat. Han ble likevel valgt inn i kommunestyret. Etter en hektisk periode de siste åra vil han nå prøve å finne balansen, slik at han har noe å gjøre, men samtidig ikke for travelt. Med varaplassen på Fylkestinget og kommunestyret i Rindal tror han at det arbeidsmengden kan bli passe stor.



Jobber for veg, tannlege og videregående skole

Det er mange fylkespolitiske saker som er viktige for Rindal. Heggem forteller at han vil fortsette å jobbe for lokal nærings- og samfunnsutvikling, for fylkesvegene, for å beholde en tannlege i Rindal, og for å bevare avtalen om tilbud i videregående skole for rindalingene.

I nye Trøndelag er det mye snakk om aksen Trondheim - Steinkjer. Heggem synes det er viktig å også sette fokus på Orkdalsregionen som et tyngdepunkt sør for Trondheim.

- Livet har lært meg at det er viktig på være til stede. Når man møter på Fylkestinget får man i alle fall de rette kontaktpunktene, og politikk skjer ikke bare i tingsalen, sier han.

Arkivfoto