Offisiell åpning og åpen dag på INVet

Lørdag 27.juni erklæres INVet offisielt som åpnet, selv om vi tar imot kunder denne uka også. Velkommen til oss for omvisning på klinikken, ekstraordinære tilbud på dyrefor, snorklipping og gratis ponniriding for de minste! Vi serverer kaffe og saft, og Gardsbakeriet Hæmstelt sørger for at alle får kjøpt seg noe godt til kaffen.