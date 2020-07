Søndag åpna kunstneren Odd Skrøvseth, i samarbeid med Skulstuås venner, utstillinga "Odd besøkjer Skulstuå" i historiske omgivelser i Todalen.

Odd Skrøvseth er oppvokst på Bøvra, men har vært bosatt i Oslo i en årrekke. Kona Gjertrud er Todaling, og etter at de ble pensjonister tilbringer ekteparet mye tid på hytta i Todalen. Her har Skrøvseth eget atelier, og lar seg inspirere av Todalen og naturen rundt. Skrøvseth forteller at hans gamle kunstlærer Hans Normann Dahl hevdet at en trenger bare ett motiv; en vil se noe nytt i det hele tiden. Selv har han stadig kommet tilbake til todalsfjellet Rambjøra. Ellers er det en variert utstilling i får presentert, både når det gjelder teknikker og motiver. Her finner vi også portrett, akt og stilleben.



Motiv fra Todalen.



I Oslo var Skrøvseth i sin tid med i et kunstnerkollektiv på Ensjø. Han har vært elev ved Olav Mosebekks malerskole på Kampen. En stund bodde han ogsåi Ålesund, der han tok kurs i klassisk tegning. Skrøvseth er agronom av yrke, og selv om han har drevet med kunst hele livet, er det etter at han ble pensjonist at han virkelig har hatt tid til å jobbe med kunsten.

Skrøvseth kobler lyrikeren Olav H. Hauge til flere av bildene sine, blant annet dikta "Elvi bortanum fjorden" og "Under bergfallet".





Ho dett og dett, i dag som i går,

dett i Berg der berre ørn fyk..

Bildet er inspirert av Olav H Hauges dikt "Elvi bortanum fjorden"





Hauges "Under bergfallet" er inspirasjonen til dette bildet;

Du bur under bergefall. Og du veit det. Men du sår din åker og trør ditt tun og let dine born leika og legg deg som inkje var..

Hauges "Under bergfallet" er inspirasjonen til dette bildet;Du bur under bergefall. Og du veit det. Men du sår din åker og trør ditt tun og let dine born leika og legg deg som inkje var..

Utstillinga er åpen 16., 19. og 23. Juli, men kan også besøkes etter avtale med kunstneren.



Dette bildet har hengt ute på verveggen og blitt prega av ver og vind. I følge kunstneren har månelyset blitt enda mer trolsk med tida.

Klikk på bildene under for å se dem større og i serie.