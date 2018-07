Nyvalgt kulturleder vil ha større fokus på aktiviteter

Billdet over er av Edvard Bele Sæterbø.

Foto: Emma Gerritsen.

Edvard Bele Sæterbø fra Surnadal er valgt til vervet kulturleder i sentralstyret til Norges Bygdeungdomslag (NBU). Det 73. årsmøtet i Norges Bygdeungdomslag blir avholdt 16. og 17. juli i Kalneshallen i Grålum, utenfor Sarpsborg i Østfold. Bele Sæterbø var på sitt første NBU-arrangement i 2012, onsdag ble han valgt til kulturleder i sentralstyret.

– Jeg er overveldet over å få muligheten! sier 23- åringen begeistret. – Jeg ønsker å bidra til å utvikle kulturtilbudet vi har, slik at vi når ut til enda flere målgrupper. Samtidig er det viktig å ta vare på de flotte kulturelle aktivitetene som vi allerede har. Mange av dem har en lang tradisjon i organisasjonen, blant annet swing og eksteriørbedømming av hest, sier han.

Høydepunkt med Norges Bygdeungdomslag

Etter sitt første møte med Norges Bygdeungdomslag var han overbevist om at dette var organisasjonen for ham, og siden har han tatt aktivt del gjennom ulike verv, samt vært til stede på en rekke arrangementer og aktiviteter. Han har blant annet vært leder for Møre- og Romsdal Bygdeungdomslag i tre år. I løpet av den tiden arrangerte hovedkomiteen i Møre- og Romsdal NBUs største årlige bygdefestival, Landsstevnet, som han var så heldig å bli involvert i.

– Det har vært en av de beste erfaringene jeg noen gang har hatt, sier han engasjert.