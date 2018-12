Nyttårsmarkering ved Rindal skimuseum

Rindal kommune vil markere overgangen til 2019 og inntreden i nytt fylke med et program ved Rindal skimuseum og Igltjønna. Rindal sier nå takk for oss til godt samarbeid med Møre og Romsdal, og vil samtidig lykkeønske oss selv inn i Trøndelag. Det blir et kort program ved Rindal skimuseum med tale, musikk og servering av gløgg, saft og lokalt bakte kanelbrød. Etter programmet vil det bli mulig å spasere ned til Igltjønna hvor det vil bli bålbrenning og nyttårsfyrverkeri.



Program mandag 31. desember ved Rindal skimuseum:



Fra kl 15.45 Servering av gløgg, saft og lokalt bakte kanelbrød. Musikalsk innslag.

Kl 16.00 Tale v/ordfører Ola T. Heggem

Kl 16.10 Musikalsk innslag v/Gøran Bolme

Kl 16.20 Opplesning prolog

Kl 16.25 Musikalsk innslag

Kl 16.35 Avslutningsord

Kl 16.45 Fyrverkeri og bålbrenning ved Igltjønna



Gøran Bolme opptrer på nyttårsmakeringa (arkivfoto).



Ordfører Ola T Heggem holder tale (arkivfoto).



Markeringen avsluttes med fyrverki og bålbrenning ved Igltjønna. (Foto fra Pixabay)