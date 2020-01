Nyttårshilsen fra Bali

Det er nyttårsaften både hos dere og hos oss.

Selv om vi er på den andre siden av kloden og sola gjør dagene her varme og lyse,

så kjennes ikke Norge og Rindal så langt borte.

Vi er nærmere hverandre enn vi tror.

Det er en læring vi vil ta med oss videre på reisen og i livet.

Vi er en familie som har valgt å ta et litt annerledes år.

Solgte hytta, bilene og leide ut huset for å realisere drømmen om å ta med barna på en uforglemmelig reise. Langt bort fra skole, venner, jobb og fritidsaktiviteter.

Akkurat nå er vi i Bali, hvor vi feirer både jul og nyttår i badeshorts og sand mellom tærne.

Reisefeber

Det hele startet som en drøm for litt over ett år siden. Det tok oss ni måneder med planlegging og forberedelser før vi var reiseklare og kunne sette oss på flyet i starten av september 2019.

Må si det var med reisefeber og mye spenning vi lettet fra Værnes.

I åtte måneder skulle vi være på reise. To voksne med fire barn i alderen 2, 7, 12 og 14 år.

Alt vi nå hadde var hverandre og noen eiendeler i en sekk.

Fire måneder etter ser vi nå at avgjørelsen om å virkeliggjøre drømmen var kanskje det beste valget vi tok i 2019.

Italia

Det første landet vi valgte å besøke var Italia. Bare fordi vi liker Italia. Vi liker god is og vi liker å rusle rundt i en Italiensk småby.

Også tenkte vi, hva mer liker vi? Jo å oppleve Italia med gode venner.

Derfor inviterte vi med oss to gode kamerater på 14 år til å starte reisen sammen med oss.

I fire uker bodde vi, to voksne og seks barn, i den lille byen Lucca i Toscana.

Hvor vi både hadde en annerledes skolehverdag og slo personlig is-rekord.

Etter fire uker med småsko og brostein i Italia, byttet vi ut is med ris.

Pakket sekkene og sa tårevåt farvel til vennene våre, som reise hjem til Rindal igjen.

Vi satte kursen mot Asia.

Sri Lanka

Tidlig en oktober morgen landet vi i Sri Lanka. Det lille nydelige landet sør for India, som dessverre fikk merke vår tids uroligheter bare noen måneder tidligere. De savner turistene sine og den varmen vi ble møtt med vil vi nok alltid ha med oss.

Vi dro på en rundreise og fikk oppleve mangfoldet Sri Lanka har å by på. Fra safari i jungelen med leoparder, elefanter og krokodille. Til surfebyen Hikkuduwa hvor vi fikk servert norske vafler! Norske Merete Lund bor her med familien sin. Hun driver et koselig strandhotell og reiseselskap som tilbyr rundreiser i Sri Lanka.

Etter tre uker i Sri Lanka begynte vi å bli varm i Asia trøya. Ja egentlig kokte det ganske så godt. Temperaturen var til tider «Glo hettj» midt på dagen og å bo i et hus uten aircondition, det gjør vi nok ikke igjen…. Det var på tide å spenne flybelte og småkrangle om hvem som skulle sitte ved flyvinduet igjen.

Vietnam

Vi dro til nok et land vi egentlig ikke visste så mye om, Vietnam.

I løpet av fire innholdsrike uker lærte vi mer om landet og kulturen enn noen skolebok kan gi.

Storbyen Hanoi i nord overrasket oss både ved mørkets frembrudd og ved morgengry.

På kvelden ble fortauene forvandlet til små spisesteder og stemningen var god.

Tidlig morgen rommet promenaden rundt innsjøen hele spekteret av treningsformer for å trimme både kropp og sinn.

I løpet av fire uker reiste vi fra storbyen Hanoi i nord til storbyen Ho Chi Minh i sør.

Testet familien i trang togkupé og i overfylte skranglebusser. Men også luksus seilas i Halong Bay, sykkeltur i nord, kultur i Hoi An og elvebåt i Mekong.

I følge ungene var det aller beste «The Crazy House» i den lille byen Dalat i Vietnam.

Et hus som ikke bare er et hus, men faktisk ett av verdens mest crazy hoteller! Vi bare måtte ta ei natt her, selv om det minnet oss litt smånervøst om huset til heksa i fortellingen om «Hans og Grethe».

Det gikk fint i både ei natt i «Crazy house» og ellers rundt om i Vietnam Vi ble imponert over både kulturen, menneskene og hvor enkelt det var å reise med barn gjennom landet.

Et land vi gjerne skulle utforsket mer, men etter fire uker var både visumet vårt ute og det var på tide å sende ungene på skole, i Bali.

Bali

Å bo i et bambushus og gå på skole i jungelen av Bali, var ett av de store ønskene vi hadde for turen.

Så det gjorde vi.

Da novembermørket snek seg inn mellom de norske fjell, flyttet vi inn blant palmetrær og gresshopper i «Green Vilage». En liten landsby hvor alle husene er bygget opp av bambus.

Og hvor vi kunne rusle gjennom jungelen til skolen og krysse fingrene for at det ikke ramlet en kokosnøtt i hodet….

Vi gjorde litt som Pippi, da hun ville ha juleferie.

Hun møtte opp på skolen en dag, for så å kunne ta juleferie etterpå.

Det ble litt mer enn en dag på oss. I fem uker gikk Guro (14), Kasper (12) og Birk (7) på Green School, en internasjonal skole i jungelen av Bali.

Green School er ikke helt som alle andre skoler. Her finnes ingen klasserom med dører og vinduer, bare åpne rom som ligner mest svære gapahuker.

Hit kommer barn fra hele verden for å lære det som er lurt å lære, og i tillegg lærer de å finne gode løsninger på globale utfordringer.

Det har resultert i at elever og lærere har utviklet skolens egen bio-buss. Bussene går på brukt matolje fra restauranter her på Bali.

Og siden dette er en skole hvor Pippi nok hadde likt seg, med både egen gjørmebrytedam og krystall i skolegården, så er det også mulig for en familie på reise å stikke innom for å ta noen ukers undervisning.

I løpet av fem uker fikk vi lært masse om balinesisk kultur, blitt kjent med barn fra mange forskjellige land, økt ferdighetene i engelsk og lært at du aldri er for liten til å finne gode løsninger på globale utfordringer.

2020

Det er nyttårsaften både hos dere og hos oss.

Vi er nærmere hverandre enn vi tror.

Vi ønsker alle hjemme i Rindal og Trøndelag en riktig fin nyttårsfeiring.

Ta vare på drømmene og viljen til å ta små og store steg.

Et riktig godt nytt år!

Hilsen

Berit og Jon Endre

Guro, Kasper, Birk og Luna

Flåtten

P. S: Vil du bli med oss videre på reisen til India, Singapore, Malaysia og Japan er du hjertelig velkommen til å slå følge med oss på Instagram, @reisemedfamilien

Du kan også lese mer om de opplevelsene vi har hatt så langt i bloggen vår: reisemedfamilien.no