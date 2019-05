Måndag 11. Februar blei det avholdt årsmøte i MDG Surnadal. Det blei vald nytt styre for 2019.



Leiar: Erik L. Moen

Sekretær: Lisa Forslund

Kasserar: Trygve Roaldset

Styremedlem: Eli Vullum Kvande

Styremedlem: Ingrid Øyen Sponås



Frå årsmeldinga for 2018 vil vi referere til nokre av vedtaka som har vorte gjort i kommunestyret eller utvalg etter forslag og signal fra MDG.



• Helsehuset skal byggjast så miljøvennleg og energieffektivt som mogleg. I tillegg må det tilretteleggast for dagens og framtidas velferdsteknologi.

• For nye Øye skule skal det leggjast vekt på å finne innovative, energi- og miljøvenlege byggtekniske løysingar innafor den vedtekne ramma. Administrasjonen blir oppmoda om å søkje klimasatsmidlar og kompetansepakke innafor Massivtre hos fylkesmannen.

• Surnadal Kommune skal føre klimarekneskap frå 2019.

• Surnadal Kommune skal fornye sine avtalar med Retura og starte med større grad av kjeldesortering i eiga drift.



Vi har i år også, vore tru mot jordvernet i alle saker der det er vesentleg, det er vi stolte av!

MDG Surnadal er medlem av Trollheimporten.