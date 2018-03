Nytt styre i Rindal næringsforum

Fra venstre: Jon Moen, Marit Mogset, Anne Norli og Eli Solvik.

Det var årsmøte i Rindal næringsforum på Bolme pensjonat mandag, og nytt styre ble valgt inn. Anne Norli blir ny styreleder, Marit Mogset ny nestleder, nye styremedlemmer er Eli Solvik, Håkon Fredriksen og en til som ikke er på plass enda. Jon Moen fortsetter som styremedlem.

ÅRSMELDING FRA STYRET I RINDAL NÆRINGSFORUM FOR DRIFTSÅRET 2017.

Styret i 2017 har vært :

Romund Aune, leder

Anne Norli, nestleder

Jon Moen, styremedlem

Marit Mogset, styremedlem

Martin Rise, styremedlem

Åse Børset, styremedlem

Synnøve Langli, sekretær

Laila Eidnes har vært forumets revisor.

Medlemmer:

Rindal Næringsforum har p.t. 47 medlemmer. Det har også skjedd noen endringer i medlemsmassen med noen nye medlemmer inn, og noen ut av forskjellige årsaker. Surnadal Varme & Sanitær har meldt seg ut, Trialog har slått seg sammen med iTrollheimen og Bondelagets Regnskapskontor har fusjonert med Statera Økonomi AS.

Styremøter:

Styret har hatt 7 styremøter. De viktigste sakene har vært:

Deltakelse i arbeidet med Næringsplan.

Søknad på støtte vedrørende tiltak 2.1 i Rindal Næringsplan.

Arbeidsmøter sammen med RIL.

Utlysing av daglig leder stilling og ansettelse.

T-komp-bygget, invitasjon til ide dugnad.

Styret har i tillegg hatt mange drøftingssaker og gitt innspill og uttalelser.

Andre arrangement:

Det ble forsøkt arrangert en sosial samling i Granheim, med konseptet «Smaken av Trollheimen», vi fikk rundt 25 påmeldte, som dessverre var for lite til å gjennomføre arrangementet.

I høst arrangerte RNF sammen med Næringshagen i Orkdalsregionen kurs i tek 17.

Det ble i år arrangert julebord på Bolme Pensjonat, noe som viste seg å bli populært med mange deltakere. Kvelden besto av middag, underholdning og musikk. Dette blir antageligvis også gjennomført i 2018.

Næringsforumet hadde også flere lunsjmøter ila året med presentasjon av flere lokale bedrifter.

Økonomi:

Det vises til det framlagte regnskapet med kr. 8980.- i underskudd. Totalbalansen er på kr. 1.249.348.- og egenkapitalen er bokført til kr. 1.074.827.- RNF har p.t. god likviditet og en god driftsøkonomi.

Andre engasjement:

Rindal Næringsforum har hatt representanter til flere råd, arbeidsgrupper og utvalg. Det gjelder

Har hatt flere involvert i arbeidet med Næringsplan for Rindal.

Oppfølging av kartinfo på prosjektet felles markedsføring og informasjon.

Arrangert kurs med deler av KOMP midlene.

Samarbeid med Næringshagen i Orkdalsregionen

Sekretærfunksjonen i RNF:

Synnøve Langli var ansatt i engasjement fra 01.01.17 – 31.12.17

RNF hadde ikke hadde økonomi til å fornye engasjementet i 2018 ved ansettelse av Daglig leder. Eventuell videre sekretærhjelp leies inn ved behov.

Avslutning:

På arbeid med Næringsplan for Rindal fra starten i oktober 2016 var det i mange av arbeidsgruppene ønske om konkrete tiltak som burde utføres av RNF. Store deler av disse tiltakene var ikke mulig å få utført sånn som RNF var organisert. Dette førte til temaet «dedikert ressurs» for utførelse av tiltakene. I arbeidsgruppen «eksisterende bedrifter» var det tema om at dette kunne blitt løst med en delt stilling sammen med Rindal IL, noe som kunne løst den økonomiske delen. Dette ble vurdert nærmere i 2017 og et økonomisk samarbeid mellom RNF, RIL, Rindal Kommune, Lokalt Løft og Fylket gjorde at stillingen kunne utlyses. Flere arbeidsmøter mellom RNF og RIL førte til at vi fikk ansatt en ny daglig leder, Ole Solvik fra 01.01.18. Denne er delt 50% på RNF og 50% på RIL.

Rindal, 05.03.17

Romund Aune

Marit Mogset

Jon Moen

Martin Rise

Anne Norli

Åse Børset