Nytt smittetilfelle i Surnadal

Dette er det andre tilfellet i Surnadal kommune. Det første vart påvist onsdag 1. april.

Dei som har mistanke om at dei kan vere smitta kan be om testing ved å kontakte den lokale korona-telefonen på 913 79 001 mellom kl. 09.00-15.00. Frå onsdag kl. 11:30 skal henvendelsar om testing gå via legevakttelefon 116117.

Kommuneoverlegen rosar surnadalingane for god dugnadsånd og tykkjer folk er flinke til å støtte opp om dei nasjonale smitteverntiltaka. Det er mange som ringer og lurar på om dei kan ha besøk i påska. Vi minner om det tydelege nasjonale rådet om å unngå reiser over kommunegrensene som ikkje er nødvendige. Fritidsreiser er ikkje å rekne som nødvendig. Det er gjort unntak for friske studentar som skal heim til sine føresette. Desse skal unngå å reise kollektivt.

Sjølv om innanlandsreiser ikkje utløyser karantene, er heile landet framleis underlagt nasjonale bestemmelsar om avstand og begrensningar av sosial kontakt. Innandørs familiesamankomster på tvers av husstandar eller bursdagsfeiringar, bør ein difor utsette til over påske.

Dette blir ei annleis påske for alle og mange blir sittande i einsamheit. Vi minner om at det kan hjelpe å snakke med nokon over telefon:

Mental helse sin hjelpetelefon 116 123

Kirkens SOS :22 40 00 40

Barnas alarmtelefon: 116 111 Denne er no døgnopen og har i tillegg chatteteneste

Foto: Alissa Eckert, CDC