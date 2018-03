Nytt show fra Kveli Rånes Bremseth

Er du av dem som har lengtet etter neste episode om originalene i Lein og Brein? Eller er du av dem som hittil bare har hørt om dette fenomenet, og ønsker å bli bedre kjent med Stein, Arnstein, Hermod og Mary, Gayr, Robin, Per, Arne, Lisbeth, Penny og alle andre figurer som fyller scene og skjermer under et Kveli Rånes Bremseth-show?

Med showet Det e itj størrelsa det kjæm an på, fortsetter de elleville historiene som utspiller seg i fantasigrendene Brein, Lein og Klein. Etter et lite sidesteg for å hylle Rosenborg Ballklub med jubileumsshowet Helt i 100, sammen med Roar Strand, Charlotte Audestad og Trine Lise Olsen, er Harald Morten Bremseth, Arnt Egil Rånes og Sigmund Kveli tilbake på veien i sin tradisjonelle trio-utgave.

Hva er så årsaken til at nærmere 70 000 tusen personer har fylt salene over hele Midt-Norge under de tre foregående showene “Det du ikke visste om trønderrocken”, “Bygd for fart” og “Hipp hipp hipp?” Kanskje det er kombinasjonen av nyskrevne sanger og gamle allsang-slagere og humor som ikke er ondsinnet og gjenkjennelsen i de originale figurene som prøver å takle hverdagsutfordringer som nabokrangel, kjærlighet, for mye penger, for lite penger og usikre familieforhold.

De fleste som går ut fra et Kveli Rånes Bremseth-show går ut med et smil om munnen. De fleste kjøper også billett til neste show.