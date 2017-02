Nytt liv for FM-radioen

Fortsett å bruke den gamle radioen

Trøndelag og Møre og Romsdal skal over på DAB fra 8.februar 2017. NRK sine FM-sendinger avsluttes fra 8.februar, mens P4, Radio Norge og lokalradioen avslutter FM-sendinger fra 21.april 2017. Mange tror dette betyr at de må bytte til ny radio, men det er feil. Det er lett å få inn de nye kanalene med en adapter som selges i elektriske forretninger. Dersom din radio har inngang til ekstern lydkilde som høretelefoner eller høyttalere, kan du plugge inn en adapter og bruke radioen videre. Adapteren tar inn de digitale radiosignalene og sender dem videre til den gamle radioen som nå har blitt til en forsterker. Adaptere får du tak i til både hjemme- og bilradio.

– Oppgradering vil uten tvil være best for miljøet, sier kommunikasjonsleder, Vanja Gjelstenli i HAMOS Forvaltning IKS. Jo mer man kan forlenge et produkts levetid, jo bedre er det for miljøet!



Det er gull i gamle radioer

Har du allerede kjøpt ny radio eller fått DAB-radio, kan du gi din gamle radio mulighet til å leve videre. Radioer kan leveres inn gratis til alle HAMOS sine gjenvinningsstasjoner eller til forhandlere som selger radioer og lignende. Da kan 90 % av radioen gjenvinnes og brukes til produksjon av nye produkter. Gull, kobber og aluminium kan da tas ut av radioen og brukes på nytt, i stedet for å måtte tas ut av gruver.

– Om du velger å bytte ut din gamle radio med en ny DAB-radio er det viktig at du får levert inn den gamle radioen til gjenvinning, slik at apparatet blir gjenvunnet til nye råvarer som kan bli til nye produkter, forklarer Gjelstenli videre.

– Du kan levere inn radioen på HAMOS sine gjenvinningsstasjoner eller til en forhandler som selger tilsvarende. Alle radioer som blir samlet inn, blir til nye materialer.



Foto: Johnny Syversen for Digitalradio Norge.



Fakta om EE-avfall

I 2015 ble det samlet inn nærmere 150.000 tonn EE-avfall.

I kategorien som radioer faller inn under ble 90 % gjenvunnet til nye materialer, mens 9 % gikk til energigjenvinning og 1 % til deponi.

Radioer består av mange ulike råvarer som kan gjenvinnes og brukes til produksjon av nye produkter som kobber, jern, aluminium, plast, gull og sølv.

Det er fremdeles aluminium i omløp som ble tatt ut i 1895 – metaller kan gjenbrukes i det uendelige uten å forringes.

I tillegg til at vi tar vare på råvarer som det finnes begrenset av, sparer vi CO2-utslipp og energi når metall og plast gjenvinnes.



Tekst og foto øverst: HAMOS