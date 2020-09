Nytt fysiotilbud på Skei

– Jeg bestemte meg for å hoppe i det med begge beina, smiler Silje Holten.

– Etter å ha bodd i Trondheim i snart ti år, ville jeg tilbake til Surnadal. Her så jeg muligheten til å skape meg min egen arbeidsplass.

Holten har tidligere jobbet på HMS-senter og i privat praksis i Trondheim. De siste to årene har hun jobbet på Bakken Helse i Rindal.

På det som er Surnadals første helprivate fysioterapiklinikk har hun allerede tatt imot pasienter, og forteller at hun har fått gode tilbakemeldinger, og gleder seg til å møte nye kunder.

Silje Holten stiller med et solid faglig grunnlag, og har mange års studier bak seg. Foruten fysioterapeututdanningen har hun bachelorgrader både i psykologi og bevegelsesvitenskap. For tiden skriver hun masteroppgave om folkehelse, smerte og fysisk aktivitet.

Planen var å åpne klinikken før sommeren, med på grunn av problemer med leveranser som et resultat av korona, ble åpningen utsatt til nå.



Skreddersyr behandlingsopplegg

Terapeuten forteller at hun er opptatt av helheten, å se hele mennesket. Derfor synes hun det er viktig å sette seg ned og snakke med pasienten.

– Jeg er ikke så glad i standardiserte behandlingsopplegg, sier hun.

– Man får best resultater ved å skreddersy opplegg for hver pasient. Det er viktig at behandler og pasient sammen finner den rette veien å gå for å oppnå best effekt av behandlingen.

Fysioterapeuten jobber på ulike måter, som trykkbølgemassasje eller nålebehandling. Ofte handler det om å trene opp muskler eller oppfordre pasienten til bevegelse.

Silje Holten er fornøyd med lokalene Alti drift har vært behjelpelig med å finne. Særlig fornøyd er hun med å få lokaler så sentralt. I landbrukshuset er hun nabo med naprapat, fotpleie og hudpleie, i tillegg holder Atleta treningssenter til i underetasjen.



– Helse er en vekstnæring

– Det er en tøff satsing, sier ordfører Margrethe Svinvik, som er på plass med blomster fra kommunen.

Hun er glad for å få dette tilskuddet til helsetjenester i bygda. Svinvik mener helse er en vekstnæring. Befolkningen vil måtte ta mer ansvar for egen helse framover, mener hun. Kanskje kan en ikke regne med å få det samme offentlige tilbudet i framtiden. Her er fysioterapeuten aktuell både med skadebehandling og forebygging.



Ordfører Margrethe Svinvik var på plass med gratulasjoner og blomster.



Holten sier at pågangen på fysioterapitjenester har økt siden kravet om rekvisisjon fra lege falt bort i 2018. Dette har ført til tidvis lang ventetid, og et klart behov for flere tilbud.

Selv har hun som mål å ha maksimum to dagers ventetid.

Man kan bestille time på telefon eller online gjennom hjemmesida surnadalfysio.no. Surnadal Fysioterapiklinikk har også egen Facebookside.