Nytt fra sanitetsforeninga

MEDLEMSMØTE 8.3.2018:

Det blir medlemsmøte på Eldresenteret torsdag 8. mars kl. 19.00.

Vi starter med årsmøte i omsorgsberedskapsgruppa. Vanlige årsmøtesaker med årsmelding, regnskap og valg.

Her skal det velges leder og medlemmer til styret for gruppa.

Deretter skal vi diskutere tre saker som skal til videre behandling på Landsmøte i N.K.S i september 2018.

Sakene som vi skal diskutere er:

Medlemskategorier

Delegatfordeling

Strategisk plan

Vi håper på et stort oppmøte fra våre medlemmer og andre interesserte.

Alle er hjertelig velkommen.

BASSENG:

Sanitetsforeninga har leid bassenget i Rindalshuset hver onsdag fra kl. 19.00-20.30 til fri benyttelse for medlemmene i sanitetsforeningen.

Tilbudet er gratis og vi håper mange vil benytte seg av dette så lenge bassenget er åpent.

FOTPLEIE:

Sanitetsforeningen vil for året 2018 tilby alle alderspensjonister (67 år og oppover) et tilskudd til fotpleie hos Surnadal fotklinikk (Anita) eller hos Bakken helse (Pan).

Det gis et tilskudd på kr. 200,- pr. år pr alderspensjonist.

Gi beskjed om at du er medlem i sanitetsforeningen til fotpleier når du benytter dette tilbudet.

KVINNEHELSEDAG I TODALEN:

Vi er blitt invitert til Todalen for å følge Kvinnehelsedagen i Oslo på streaming fra arrangementet.

Det vil bli servert 2-retters lunsj og det koster kr. 380,-. Dette må hver enkelt betale.

På grunn av servering må påmelding skje til Ragnhild Ansnes Moe på sms. 922 02 656, eller pr. e-post til ragnhild.ansnes.moe@pipelife.com innen 2. mars.

Meld dere på og det vil bli felles kjøring med oppmøte Rutebilstasjonen kl 09.30.

Rindal Sanitetsforening er medlem i Trollheimsporten.