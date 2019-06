Nytt fra Rindal utmarkslag

Predatorkonkurransen var som de forrige årene også en stor suksess.



76 rever, 18 grevlinger,135 skjærer, 44 ravner, 214 kråker, 21 mårer, 8 minker og 3 røyskatter etter 3 år er vi meget godt fornøyd med. Vi vil takke alle som bidrar i konkurransen.



Vi har besluttet å fortsette med takseringer fremover for å få bedre oversikt over rypebestanden i Rindal. Utfra takseringen setter vi startdato på jakta, samt kvoter.



I juni 2019 kjøper vi inn garn og annet fiskeutstyr for kultivering av fiskevann. Vi har slitt med å få i nok midler til dette prosjektet, så det kommer ikke til å bli innkjøpt noen ruser i første omgang. 50% av salget av fiskekort i 2019 vil gå til kultivering.



Utmarkslaget skal også høre om vi kan finne en til person til å gå oppsyn for å kontrollere fiske, jaktkort og sjekke at alt er på stell med jegeren/fiskeren.



Per Kåre Negård og Ola Syrstad gir seg i vervene sine etter lang og trofast tjeneste. Ingmund Halgunset går av som daglig leder i utmarkslaget, men blir heldigvis med oss i jaktutvalget.



I 2019 skal vi lage et nytt og oppdatert kart. Vi skal også høre med flere som ikke er med i utmarkslaget for å prøve å få med flere områder. Er du ikke medlem i dag men kunne tenkt deg å være med ? Ta kontakt med Nils Ivar Grøset på TLF 95278459.



Årskort øker med 200,- i 2019 og tredagers kort øker med 50,-



Utskiftinger:

Per Helge Pedersen kommer inn i styret og får ansvaret for fisk.

Morten Nergård tar over som nestleder i styret etter Per Kåre Negård.

Geir Negård tar over etter Ola Syrstad som leder i jaktutvalget.

Bjørn Brekstad går inn i fiskestyret.



Styret:

Leder: Nils Ivar Grøset

Nest leder: Morten Negård

Styre medlem: Per Helge Pedersen

Styre Medlem: Erik Landsem

Styre Medlem: Magnar Almberg



Jaktutvalg:

Leder: Geir Nergård

Styre medlem: Lars Andreas Bolme

Styre medlem : Ingmund Halgunset



Fiskestyret:

Leder: Per Helge Pedersen

Medlem: Bjørn Brekstad

Medlem: Ole Holten Røen

Medlem: Øyvind Solvik

