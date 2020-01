Nytt fra Rindal pensjonistlag

Første Åpen dag blir torsdag den 23. januar kl. 10.00 på Eldresenteret. Da kommer Gøran Sørloth. Han snakker om samarbeid og om å ta vare på hverandre, men vi får også høre godbiter fra tida i Rosenborg. Dette møtet var først planlagt til 16. januar, men det blir altså den 23.

Årsmøtet er fastsatt til 20. februar. Da håper vi på orientering om planer og framdrift i forbindelse med restaurering av Rindal helsetun, i tillegg til årsmøtet. Den 12. mars blir det Bankens dag.

Framtidsfullmakt er et tema vi vil ha orienteringsmøte om i mars. Det blir på kveldstid. Tema på aprilmøtet er ikke fastlagt, men i mai blir det markering av aktivitetsdagen. I Kulturvøkku blir det både Åpen dag og stand på Torgdagen. Kom gjerne med innspill om tema til Åpen dag.

For høsten har vi planlagt kortkurs om pensjon i september, også det lagt til kveldstid. Ellers går Åpen dag som vanlig. Året avsluttes med julebord den 5. desember.



Verving

Vi har heldigvis fått mange nye medlemmer i 2019. Vervekampanjen fortsetter. Vi vil gjerne ha flere med. Mange sier at de er for unge til å være medlem hos oss. Det respekterer vi. Andre sier at de ikke vil ha tillitsverv. Da skal dere vite at ingen blir valgt inn uten å være spurt på forhånd.



Plan for 2020 ser slik ut, foreløpig:

Åpen dag

23. januar (først bestemt til 16.)

20. februar Årsmøte

12. mars Bankens dag

2. april

7. mai

2. juli (Dersom det er Kulturvøkku da)

3. september

1. oktober Den internasjonale eldredagen

5. november

Julebord 5. desember



Bildet: Styret i 2019 (arkivfoto)