Nykjørte løyper lørdag

Foto: Helgetunmarka 12. januar 2019 (Lars Helgetun)

Du finner oppdaterte meldinger under fanen Løypenett under Trimløyper på grønn menyline på hovedsida.

Hovedkilde for informasjon om oppkjørte løyper i Rindal og Surnadal er nettsida loyper.net der du klikker deg fram på kartet!

Oppdateringene baserer seg videre på opplysninger fra faste kontaktpersoner. Ønsker du å delta i denne gruppa slik at løypeområdet ditt blir med, så send en epost til ole@trollheimsporten.no

Rindal:

Sentrum, lysløypa, Åsan: 12.01: Åsan er kjørt på ettermiddag, og det er sporsatt rundt Tjønna. Hvis det blir store snømengder fremover, vil lysløypa bli prioritert. Dugnadsgjengen vil på mandag gjøre en innsats for å utbedre noen åpne våte felt i lysløypa.

GPS-en på tråkkemaskina har vært ute av drift noen dager. Loyper.net. er altså ikke oppdatert.

(Merk at turløypa oppover Åsainn nå går ut fra den nye lysløypedelen øst for Gråkallen og videre på skogsvegen forbi Finnskjeggvollen, dette iht. ny reguleringsplan for Tjønnaområdet.)

Siden forrige sesong har Rindal fått ny skistadion og nytt løypenett ved sentrum. Les om det her!

Klikk her for å se webkamera på Igltjønna Skistadion.

Grønlifeltet/Furuhaugmarka: 28.12: Furuhaugmarka ble kjørt i dag, men på grunn av fortsatt overvann på alle myrer i terrenget, flyttes nå tråkkemaskina til vedlageret i Helgetunmarka. Se loyper.net!

Helgetunmarka: 12.01: Det er nå kjørt med tråkkemaskin fra Skavlia til Gapahuken Langvatnet og ned til Langvassbekkbrua og så retur til Skavlia. Rindal IL ski har kjørt skogsvegen fra vedlageret med sin maskin. Den kjører der også søndag, før den maskina sannsynligvis blir flyttet til Tjønna.

Video fra løypekjøringa kan du sjå her! Den viser Trollhøtta og Rinnhatten i bakgrunnen. Maskinkjørere Stig Stig Morten Nergård og Magne Svinsås.

Se også loyper.net og Helgetunmarka.com.

Det er mulig å støtte løypekjøringen på konto nr. 4111.43.40136. God tur!

Sætra:

Tørsetmarka: 12.01: Løyper kjøres! Se loyper.net!

Kårliåsen: Marvin Røen kjører trolig seinere i sesongen scooterspor fra Kårliåsen om Finnråa og videre utover, og løypa går om Nordvoll på tur tilbake. Fin tur med masse utsikt Løypa til Marvin er ikke på løyper.net, men resten av løypenettet finner du der.

Rørvatnet/Garbergfjellet: 12.01: Venter på mere snø før løypa kjøres opp. Se loyper.net!

Fossdalen:

Løfaldfjella:

Langlimarka – Bolmsetrene:

Her på Trollheimsporten kan du sjekke været direkte! Ved å klikke her, kan du klikke deg videre til mange lokale webkameraer!

Surnadal:

Øvre Surnadal: Se Facebooksida til ØSIL.

Nordmarka skisenter : 12.01: På Nordmarka er det kjørt opp løype, ca 3,5 km, ok forhold.. Se også loyper.net og skisporet.no .

IL Søya sine løyper på Vang: Se loyper.net og skisporet.no for løypekart og oppdatert løypekjøring. Ingen løyper så langt.



Klåberget. Utsikt mot Trolla, Skarfjellet, Såtbakkollen, Innerdalstårnet, Snøfjellet, Sula m.m i Trollheimen. Foto: Anders Fr. Røen.

Todalen 23.12: Løype kjørt i dag, se loyper.net!





Surnadal Alpinsenter, Sæterlia:

Se både facebooksida og den nye heimesida, som blir oppdatert jamt.

Nerskogen Skisenter

Facebooksiden til Nerskogen Skisenter melder 11.01: Bakken åpner lørdag og søndag 11.00 - 16.00. Om det blir kjøring av turløypene, må vurderes etter hvert siden det fortsatt er kraftige vindkast og mye løssnø som flytter på seg.



Nerskogen har også fine løyper for bortoverski. Her fra Leverdalen. Foto: Anne Kristiansen Rønning.

Les denne artikkelen om Nerskogen Skisenter fra vinterferien 2017!



Her ser vi både Honnstadknyken og Skåkleiva med hytta på Garbergsfjellet heilt til høgre (Arkivbilde).

Trollheimsporten ønsker å holde dere orientert om forholda i de ulike områda. Vi tar gjerne imot oppdateringer og deler disse på denne sida - bruk redaktor@trollheimsporten.no!