Nyheter fra El-Watch

Sensoren fester seg selv på innsiden av dekket. Der måler den temperatur og trykk i sanntid, som leveres på nett umiddelbart.

Dekktrykksensorene fikk kjørt seg i sommer da vi testet dem i Mongol Rally. De leverte gode målinger hele veien med unntak av fra enkelte grisgrendte strøk i Iran og Turkmenistan.

For vår del ble dette en fabelaktig ekspedisjon som har gjort oss klokere på både teknologien vi utvikler og verden som sådan.

Foruten Volvo er en rekke bedrifter – alt fra pizzarestaurant og butikker til kraft og prosessindustri – i gang med Neuron sensors. Tilbakemeldingene er gode og konstruktive og bidrar til at vi kan utvikle et enda bedre produkt. I løpet av høsten vil vi presentere noen av disse kundene nærmere for å vise fram hvordan trådløse IoT-sensorer hjelper dem med å bli tryggere og smartere.

Vi har både startpakker og større løsninger. Ta kontakt så snart du kan. Verdens etterspørsel etter kretskortkomponenter er for tiden større enn tilbudet, og det kan på sikt gi lengre leveringstid.



El-Watch er også partner i et svært spennende forskningsprosjekt med Sintef, GKN Aerospace, Sandvik Teeness og Politecnico Milano. Her skal vi blant annet se på hvordan kan vi, i samarbeid med industrien, kan utvikle gode digitale løsninger som får det beste ut av både teknologien og menneskene som bruker den. Dette vil vi fortelle mer om senere.



