Nye reguleringsplaner

Det er firmaet iTrollheimen AS i Rindal som er igang med å anlegge et natur- og friluftsbasert opplevesesområde ved Langvatnet (bildet over).

Den andre reguleringsplanen gjelder fortetting og utviding av Langtjønnåsen hyttegrend.

Se alt om reguleringsplanene her hos Rindal kommune.

Trollheimsporten skrev dette om presentasjonen av planene og om Trollfesten siste lørdag.

NRK TV Møre og Romsdal hadde dette innslaget den 5. oktober.