Nye kunstprodukter på Dalalåven Atelier

Før helga kom de aller første koppene, termokoppene og notatbøkene. I dag kom den første leveransen min med vesker, punger og putevar. Dette er kun små leveranser da jeg ville se med egne øyne, ta og føle på, og teste varene selv før jeg bestiller noen større mengder.



Disse produktene blir laget 3 forskjellige land, Tyskland, Storbritannia og USA. Ikke noe er masseprodusert, de lager og trykket ett og ett produkt på bestilling. Det er jeg selv som har designet plassering av maleri eller tegninger på hvert produkt, bestemt bakgrunnsfarge og alt slikt. Maleriene har såpass forskjellige format at dette har ført til noen kreative løsninger underveis.



Hvis du vurderer noen av mine nye produkter som julegave eller til deg selv så er det bare å stikke innom meg på Dalalåven for å ta en titt på hvordan de ser ut selv!



Alle produktene kan i utgangspunktet lages med hvilke som helst av mine maleri eller tegninger, så har du et favorittbilde du ønsker på kopper, en veske, et skjerf eller noe annet så er det bare å gi beskjed så ordner jeg det!



Ta gjerne ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe/bestille noen av disse produktene, så jeg får bestilt inn de motivene og varene akkurat DU ønsker deg! Jeg har malt såpass mange bilder at det ikke er lett å velge ut akkurat hvilke motiv eller hvilke produkt folk helst vil ha, så da er det fint om kundene selv gir beskjed nå i begynnelsen.



Du finner et større utvalg inne på nettsiden til firmaet jeg samarbeider med her.



Bare klikk på et maleri, så ser du hvilke produkter som er tilgjengelig med det motivet. (Hvis du går nederst på siden der det står land og endrer fra $ til € vil også alle mål automatisk endre seg fra inches til cm!).



Hvis du heller vil snakke med meg i stedet for å benytte deg av en utenlands nettside er det bare å ta kontakt!

