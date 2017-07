Nye kunstlys har ankommet

I dag ankom de splitter nye kunstlysene mine fra Løiten Lys.



Mange har vært innom Dalalåven for å kikke på prøvetrykkene denne uka, og jeg har lovet å gi beskjed via Trollheimsporten om når lysene er i hus!



I tillegg til de to helt nye motivene kom det også store lys med maleri av Huldra og med par i solnedgang. Disse to lysene har jeg kun hatt som små lys frem til nå, men siden mange begynte å etterspørre dem også i større format ble det naturligvis fikset. Huldrelyset har slått vedig an som hyttelys har jeg forstått!



Huldra



Into the sunset



Just let go



Freedom





Jeg har åpent 10-17 i morgen (fredag), men tar fri i helga. Mandag er jeg tilbake som vanlig igjen og har åpent mens jeg står og maler neste uke.



Velkommen på Dalalåven!



Inga