Nye kjøpmenn på Bunnpris

Både Randi og Kjellfrid er kjente fjes for kundene. Randi har vært på Sunna i snart 11 år, og Kjellfrid returnerer etter 12 års opphold.

- Jeg ble ansatt i 2004 nettopp for å satse på blomster, sier Kjellfrid, som er utdannet gartner.

1. juni slutter hun i sin nåværende jobb hos Kvatro AS i Surnadal og setter sine grønne fingre i arbeid for fullt i blomsterkroken. Her får gartneren større tumleplass, mer dekor og flere blomster, og er klar for å lage dekorasjoner og oppsatser.

- Vi skal gi en service på blomster som er unik i Rindal, fastslår Kjellfrid.

Lojale kunder

Men hvordan havnet de to svigerinnene som Bunnpris-partnere? Randi forteller at Eli Solvik, som startet som kjøpmann i Bunnpris i 2006, henvendte seg til henne for å høre om hun kunne være interessert i å ta over driften. Så får Trollheimsportens utsendte høre noen flirfulle bruddstykker om en julebordshelg på Savalen, og slik starter historien om en halsabygg og en singsåsbygg som driver butikk på Sunna.

Randi og Kjellfrid har som mål å overgå fjorårets omsetning på 18 millioner, og tallene peker allerede i riktig retning.

- Både de lokale og «høttfolket» er flinke til å bruke butikken. Vi har veldig lojale kunder, sier Kjellfrid.

- Nå må vi bare få enda bedre blikkfang på profileringen så vi får stoppet de som kjører forbi, slår Randi fast.

De skryter samtidig av resten av Bunnpris-gjengen, som nok må ta sin del av æren for at kunder forblir lojale. 11 deltidsansatte, mesteparten skoleungdom, trør til på helg, kveld og ferier.

- Det er en positiv, blid og opplagt gjeng, smiler Randi.

Mønsterbutikk på en måned

Mai er full av høytidsdager, noe som merkes godt for de nye driverne – og særlig når pinse, konfirmasjoner og 17. mai faller på en og samme helg. Men de er begge innstilt på å sette livet på vent til gjenåpning og tilhørende feiring med kaffe og kaker fredag 1. juni.

- Vi er på jobb, og så er vi hjemme og sover, ler Randi.

De siste dagene har det vært enkelte utfordringer, særlig av teknisk art, i alle overføringene fra gamle til nye kjøpmenn, men Randi og Kjellfrid mister verken humør eller fokus på målet av den grunn. Butikken skal nemlig få et solid ansiktsløft både ute og inne. Interiøret er i gode hender når det kommer et team fra Bunnpris sentralt som skal gjøre fysiske endringer inne i selve butikken, men Randi håper at de også blir ferdige med å male, foliere og ordne profilen utendørs.

- Vi håper på forståelse for noen tekniske problem og litt rot i butikken under ombygginga, sier Randi.

- Så kommer vi med en mønsterbutikk etter 1. juni, legger Kjellfrid til med et smil.