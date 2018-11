Nye aspiranter i Surnadal skolekorps

Fra venstre: Arnas Mykolas Skinderis, Olav Mogstad Vaseng, Kristian Lu, Bente Hyldbakk, Sunniva Fiske, Nina Røen, Magni Schei Hyldbakk og Elke Zwick.

Kristin Holten er leder i Surnadal skolekorps og forteller at rekrutteringen har blitt bedre de siste årene. I fjor hadde de fem aspiranter, og disse har nå startet i korpset. I år har de åtte, men vi vil gjerne ha flere, sier Holten. Aspirantene får opplæring på valgfritt instrument gjennom kulturskolen ett år før de starter i korpset. Fram mot jul har korpset et tradisjonelt opplegg. På nyåret skal de ha seminar, mens de til sommeren skal på tur. Hvor de skal er ennå ikke bestemt.

Mandag var det rekrutteringskonsert for de minste elevene ved Øye skule, i tillegg til at årets aspiranter fikk korpsgenseren sin. Elevene fikk både høre korpset spille kjente låter som Mamma Mia og Norwegian Sunset (den kjente munnspillmelodien fra Flåklypa-filmen), presentasjon av instrumentene de spilte på, i tillegg til at drillerne var i aksjon. Surnadal skolekorps stilte med tolv dyktige musikere, seks drillere og åtte aspiranter. Det lover godt for framtida til korpset!



F.v. Elida Sofie Fiske, Maria Otdelnova, Anitra Sveen Finnvik, Hella Bergheim, Helene Dragset og Astrid Strand.



Surnadal skolekorps i aksjon.



Surnadal skolekorps er til vanlig under ledelse av Sander van der Loo, men ettersom han har permisjon er det Anja Poulsen som nå dirigerer skolekorpset.