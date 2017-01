Nye Øye Skule Nå!

Nye Øye Skule trenger nye lokaler i dag, ikke enda en utsettelse som rådmannen foreslår til Formannskapsmøtet 31.01. Vi har allerede ventet i 9 år uten nødvendig oppgradering, fordi ny skole har vært «like rundt neste sving».

Vi som har fulgt prosessen og håpet at NÅ skal det skje, har fått vente igjen. Store planer med ulike tilnærminger har vært vurdert og forkasta. Skole i kombinasjon med sportshall ble lagt på vent, og andre gode prosjekter gikk foran i køen.

Flere forslag ble lagt fram til vurdering i løpet av 2015 og i mars 2016 vedtok kommunestyret å gå for den rimeligste og kanskje mest framtidsretta forslaget med 1 – 10 skole og felles administrasjon for Øye Skule og SUS.



Rimelig løsning

Samtidig som kommunestyret vedtok oppstart av forprosjekt «Nye Øye» og bevilget en kostnadsramme på 149 millioner, ble det ytterligere presisert at denne gangen er det viktig at brukerne blir hørt, og tatt med i prosessen framover. Alle parter fikk komme med innspill. Innspill som har blitt vurdert og knadd av prosjektgruppa og arkitektene, i tett samarbeid med personell og elever. Dette medførte naturlig nok noen endringer som gjør skolen vesentlig bedre egnet enn første utkast, i tillegg til at noen rømningsveier måtte utbedres. Kostnaden i dag ligger et sted mellom 155 og 160 millioner. Dette er totalt sett en veldig rimelig løsning for rundt 500 elever (inkl. ungdomskule elever), og innebærer i tillegg vesentlige besparelser i driftsutgifter. Investeringen tilsvarer bruk av investeringsbudsjett på tre år for Surnadal kommune. At dette skal være en for stor investering på en skole for i overkant 70 prosent av elevmassen i Surnadal, er toiltal. Når i tillegg skolen skal stå i 40 år, er dette en veldig rimelig løsning vi ikke har råd til å utsette.



Økonomisk vill ledelse?

Vi kan lese i saksframlegg til formannskapet at rådmannen ikke tilrår utbygging i dag, men i stedet foreslår å bygge opp et skolefond, som kanskje skal gi egenkapital nok til å starte prosessen igjen om 5 år! Problemet med denne argumentasjonen, er at de midlene som er planlagt til fond, samtidig -langt på vei blir spist opp av prisstigningen i samme periode. Og en vil komme ut i tilnærmet samme økonomiske ståsted om 5 år som i dag.

I tillegg til prisstigning, må en også ta i betraktning at det er flere investeringer blant annet på gymsal, mangel på ventilasjon, dårlig egna SFO lokaler, sprekker mellom gulv og vegg og utette dører, som da må/bør opprettest for at majoriteten av elevene i Surnadal kommune skal ha en tilfredsstillende skolehverdag i løpet av disse fem årene. Sier vi da nye oppstarts år med tilsvarende planlegging som nåværende prosjekt, går ytterligere 2 – 3 år før spaden settes i jorda. Da har enda 7 til 8 år med elever blitt sluset igjennom en skole som ikke tilfredsstiller hverken dagens eller framtidens krav til skolebygg.

Dette samtidig som Surnadal kommune har gått glipp av besparelser i driftsutgifter i form av mindre strømutgifter, «stordriftsfordeler» ved bedre utnyttelse av personalressurser og administrative besparelser, samt besparelser i vask og vedlikeholdskostnader i nybygget.



Å vente på bedre tider….., eller ta tak i dag

Jeg mener å vente på bedre tider er som å tisse i buksa denne gangen. Som representant i byggenemda for foreldrene på Øye Skule, velger jeg å rope høyt for Øye og mot rådmannens forslag denne gangen. Jeg mener at det siste skisseforslaget som ble lagt fram av arkitektene og prosjektledelsen gir oss en god, rimelig og gjennomarbeidet skole vi kan leve lenge med. En skole der også elever ved Øye Skule kan få en skolehverdag der skolen er hel, -undervisningsrommene er egnet til undervisning og har tilstrekkelig luft, - garderober med plass til klær og sko, -en SFO løsning som er på ett plan i stedet for fire, en skole med kantine og felles samlingsrom. Alt det som øvrige skoler i Surnadal Kommune har.



Janne H. Haugen

Foreldrerepresentant Øye Skule i Plan og byggenemd «Nye Øye Skule»