Nybygg kan bli lønnsomt på sikt

- Bakgrunnen for vår reaksjon er at det legges så stor vekt på å få ned kostnadene i prosjektet. Rådmannen er løsningsorientert, men han svartmaler veldig ved å legge fram verste scenario. Derfor fikk politikere panikk, og satte ned rammene, sier Janne Husby Haugen. Hun er medlem av FAU på Øye, og hun sitter også i byggenemnda.

Det kan oppfattes som at det å få kostnadene ned til et minimum er det eneste forsvarlige, men det er ikke FAU Øye enige i. Nå har de laget sine egne beregninger for hvordan investeringen i ny skole kan bli lønnsom for kommunen på sikt.



Alternative beregninger gir plusstall på lang sikt

Ole Joar Bruset har hjulpet FAU med å lage nye beregningsmodeller for investeringen med nybygg, med kostnader sett i forhold til besparelsene i driftskostnader. Antakelsene som er med i beregningene er de samme som kommunen har lagt fram, og det regnes over en tidsperiode på 40 år.

Det er selvsagt mange usikkerhetmomenter som kommer inn når man ser så langt fram i tid. Det viktige er å se investeringen over flere år enn neste år, eller en 5-årsplan. Besparelsene med ny skolestruktur må også tydeliggjøres, opp mot alternativ med dagens struktur.

Ole Joar Bruset påpeker at det er snakk om en investering som skal vare i 40 år. Da kan man ikke bare se på kostnaden de første 5 åra, men også ta med i beregningen at besparelsene i driftskostnader vil lette kommuneøkonomien på lang sikt. Han har beregnet nåverdien av investeringen, altså den faktisk kostnaden for kommunen, under litt ulike forutsetninger.

Eksempler på beregninger kan du se nederst i saken.

FAU påpeker at man ikke kan regne med høyest mulig besparing på alle alternativene. Men med et nytt bygg og samlokalisering med ungdomsskolen er det klart at man kan spare inn betydelige summer i driftsutgifter.

- Usikkerheten er høyst tilstede i slike langsiktige beregninger. Men hovedkonklusjonen vår står seg både med 20 og 40 års beregningstid, sier Janne Husby Haugen. - Ofte er det å gjøre som før, det verste en kan gjøre når en har dårlig råd.



Det blir dyrt å bevare steget mellom barneskole og ungdomsskole

Nå man snakker om skolestruktur handler det ikke bare om grendaskolene. Forslaget om å slå sammen Øye skule og Surnadal ungdomsskule handler også om skolestruktur.

FAU-representantene vet at mange føler at det skal være en tydelig overgang mellom barne- og ungdomsskole. Alle ønsker jo i utgangspunktet å beholde ungdomsskolen adskilt fra barneskolen.

Men når beregningene viser at det å bevare steget fra barneskole til ungdomsskole koster anslagsvis 65 millioner kroner, da kan man spørre seg om det er verdt det, mener FAU.



Eirin Kalstø, Janne Husby Haugen og Ole Joar Bruset vil ikke godta at planene om ny skole på Øye settes på vent igjen.



Dagens elever blir taperne

Tidsaspektet er viktig. FAU vil ikke vente i flere år på en ny utredning. Det gamle bygget på Øye er alt for dårlig til det. Det er mugg på veggene og mugg under gulvet i gymsalen. De vil ikke godta at elevene skal måtte leve med dette i flere år til.

- Hvis alt skal settes på vent nå igjen, og det ikke skal brukes en krone på vedlikehold eller utbedringer i de kommende årene, da er det dagens elever som blir taperne, påpeker Eirin Kalstø, som også er medlem av FAU.



Økonomisk fremstilling Nye Øye Skole v/FAU:

















Ulike beregninger viser at kostnadene blir store i forhold til besparelsene de første årene etter investeringen, men på sikt vil besparelsene bli større enn kostnadene. Den siste beregningen viser en positiv sluttsum/nåverdi, noe som betyr at investeringen er økonomisk lønnsom.

Forutsetninger:

- Fremstillingen tar for seg alternativ D1 (Strukturendring og investering på 157 mill) og alternativ med maks 130 mill og ingen strukturendring.

- Nåverdi beregnes over 40 år.

- Ikke tatt hensyn til rentekompensasjon.

- 2,5% inflasjon, brukes både til prisvekst for besparelser og beregning nåverdi av kontantstrøm.

- 2% rente, men vedlagt eksempler med 2,5% ettersom rådmann brukte det for D1 i sin presentasjon.

- For alternativ uten strukturendring er det ikke tatt med kostnader for fremtidig oppussing av gymsal eller lærerværelse SUS (ref. kommentar budsjett 2015 om behov SUS).

- Serielån er beregnet sånn at det betales en gang i året, noe som gjør det dyrere enn om det beregnes ut fra månedsbeløp.

- 97` Bygget må pusses opp de neste 10 - 20 år. Det gjelder både om det brukes i alternativ for strukturendring eller om det brukes i D1 som voksenopplæring. For sammenligningens skyld blir det ikke relevant, men er relevant om vi ser på alternativene isolert.

- Ettersom besparelser alternativ for 130 mill uten strukturendring ikke er beregnet, er det lagt ved en boks som viser nåverdi ved de forskjellige besparelsene. Det er forutsatt 1 mill i besparelse i drift og vedlikehold som utgangspunkt for dette alternativet.





Forprosjektet som nylig ble lagt fram kan du lese om her.





3. april blir det et ekstra kommunestyremøte om denne saken. Den endelige avgjørelsen tas i kommunestyret i mai.