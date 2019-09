Nyåpning og omprofilering på Alti Futura - Alti Surnadal følger etter i september

Endelig er dagen kommet. Torsdag 5. september kl. 11.00 blir tilbygget på Futura i Kristiansund offisielt åpnet.

Samtidig får senteret nytt navn: Alti Futura.

«Det har lenge vært behov for mer handelsareal på Futura, og endelig kan vi tilby kundene et bredere tilbud. Senteret blir om lag dobbelt så stort. Nye butikker og kafé, 130 flere parkeringsplasser og en ny tilkomst til senteret er noe av det som er nytt.

– Avkjøringsfil fra Nordmørsveien og innkjøring til senterets nye del, gir en bedret adkomst. Servicegate i forlengelsen av Industriveien gir en god flyt rundt bygget, opplyser senterleder Svein Haga. Han ser fram til å ønske kundene velkommen på torsdag.

– Ja, og ikke glem Rusta på onsdagen, presiserer Haga. Uansett land og årstid, åpner Rusta alltid nye butikker på en onsdag.

Else Andersen, utleiedirektør i Alti Forvaltning AS, ser også fram til åpningen.

– Det er hektisk nå i innspurten, og slik skal det være! Mange detaljer skal på plass.

Om lag 150 personer har vært engasjert under byggingen av tilbygget på Futura, fra en startet med utgraving og sprenging av tomten, til taktekking – og alt imellom.

I tillegg er det et eget team som har jobbet med å sy sammen det eksisterende bygget mot det nye.

– Når senteret nå står ferdig er etasjene sammenføyd til lange handlegater, med rullebånd og -trapper i hver ende, opplyser Else Andersen.

Senteret er en stor arbeidsplass i Kristiansund. Ved åpningen av de nye butikkene er det mange flere som vil ha sitt daglige virke på Alti Futura. Eksakt hvor mange er vanskelig å si, men at arbedsstokken på senteret utvides med rundt 100 personer, tror Andersen ikke er å ta for hardt i.

Torsdag 5. september åpner følgende butikker:

Gateplan: Vitus Apotek, Rema 1000 og Musti

1.etg.: Rusta og Power

2.etg.: Sport Norge, Sport Outlet, Sport 1, Stormberg, Sweet Lingerie og kafeen Smaka

I løper av september og oktober vil det i eksisterende senter foregå oppussing og tilrettelegging for flere nye leietakere.

Samtidig med nyåpningen vil Futura, sammen med Storkaia, bli omprofilert til Alti-senter. Sentrene i Kristiansund vil fra da av hete Alti Futura og Alti Storkaia.

For resten av Alti-kjeden blir det omprofilering og nye skilter den 19. september og dagen markeres med navnefest på alle sentre.

Fakta om Alti Futura:

Arkitekt: AMB Arkitekter

Entreprenør: Consto AS

Prosjektledelse: Hammerø & Storvik Prosjekt AS

Utbygger: LL Holding AS

Alti er Norges nye senterkjede med hovedkontor i Surnadal, og det er til sammen 15 sentre som får det nye navnet i september. Alti Futura og Alti Storkaia eies av selskapet LL Holding AS (fam. Løseth) fra Surnadal.

Alti Forvaltning AS forvalter nå i alt 18 kjøpesenter i Norge, fra Svolvær i nord til Mandal i sør. Selskapet eies av LL Holding AS, 80 %, (Løseth-familien) og Sørco AS, 20 %, (Sørbøe-familien i Arendal).



Ingressfoto: Adm.dir. Lars Ove Løseth (Foto: Alti Forvaltning AS).