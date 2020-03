Ny vinterhelg

Bildet øverst: Mot Bolmsetrene. Foto: Magne P. Bolme

Trollheimsporten holder deg orientert om snømengde og løypeforhold med oppdatering foran hver helg også denne vinteren!

Her er områda vi har hatt meldinger fra:

Rindal:

Sentrum, lysløypa: 19.03: Lysløypa på Rindal sentrum er kjørt i dag.

Åsan: 6.03: Det er kjørt oppover Åsan torsdag kveld til post 4 ved Stokkvatnet. NB! Se opp for elg i løypa!

Ønske fra sporlegger om at hyttefolket ved Stokkvatnet ikke ødelegger skisporet med egen skuter, men bruker sporet ved siden av!

Klikk her for å se webkamera på Igltjønna Skistadion.

Grønlifeltet/Furuhaugmarka: 14.03: Furuhaugmarka kjøres lørdag. Se loyper.net!

Rindal IL Ski er ansvarlig for løypekjøring ved Tjønna, Åsainn og Furuhaugmarka. Du kan gi din støtte til denne kjøringa på VIPPS-nr 506182 (Rindal IL Ski - Løypeavgift). Les mer her!



Bilde 14.03.20 fra Halsen ved Helgetunsetra, Rinnhatten rett fram. Foto: Lars Helgetun

Helgetunmarka: 19.03: Da er det torsdag igjen og tid for info. om løypekjøring i helga. Vi velger å fortsette å kjøre opp løyper nå i denne situasjonen, slik at lokalbefolkninga og tilreisende dagsturister kan benytte løypenettet. Vi tror på god helsemessig effekt av å komme seg ut på ski og få frisk luft i Trollheimen. Så håper vi det ikke tar alt for lang tid før vi igjen kan ønske alle velkomne tilbake til Helgetunmarka. Det har kommet 30 cm med nysnø denne uka og en høytrykksbølge med godvær er på vei over midtnorge og det skal vare langt utover i neste uke. Helgetunmarka grunneierlag kjører løyper med tråkkemaskin fra lørdag morgen og utover dagen. God tur!

Tusen takk til alle som har bidratt med vipps-innbetalinger til løypekontoen til Helgetunmarka grunneierlag. Det er forsatt mulig å støtte tiltaket på Vipps-nummer 557236, eller konto nr. 4111.43.40136 .

Sætra:



Tørsetmarka 19.03.20. Foto: Lasse Skjølsvoll.

Tørsetmarka: 19.03: Tørsetmarka er nå oppkjørt med scooter ikveld til Bjørnåssetra og Finnråa. Blir kjørt med maskin imorgen eller lørdags morgen.

Merratjønna med Høgneset litt nord for Garbergshytta. Foto: Åge Jonli

Rørvatnet/Garbergfjellet: 14.03: Rørvatnet Vel har kjørt opp løypene til Garbergsfjellet. Det vart ikke kjørt til Storås idag. Det er også kjørt løype fra P-plassen ved Rørvassvegen over Langvatnet og opp til traséen fra Storås. Følg med på loyper.net.



Løypemaskina på Garbergsfjellet. Foto: Håvard Norli, Rørvatnet Vel.

Fossdalen:

Løfaldfjella: 14.03: Nykjørte spor fra Hafella til Seterlia. Mye løs nysnø.

Parkering på Hafella mot bet av 50.- kr. Vipps.

Langlimarka – Bolmsetrene: 19.03: Seterlia-Bolmsetrin blir kjørt lørdag morgen.

14.03: Det er oppkjørt spor både fra Bjønnsleet til Bolmsetrene.

Surnadal:

Øvre Surnadal: 5.03: Lysløypa oppkjørt onsdag! Se loyper.net og Facebooksida til ØSIL.

Nordmarka skisenter : 19.03: Lysløypa oppkjøres jevnlig. Løype kjørt til Løålikjølen til siste helg. Følg med på loyper.net og skisporet.no .

IL Søya sine løyper på Vang: 14.03: Fine forhold i Strengentrassen som blir utvidet med sløyfe inn Steinbergsbotn. Bra med snø. Blir kjørt på nytt lørdag.

Todalen, Tjønnmyran: 14.03: Løyper oppkjørt.Se loyper.net!

Oppdateringene baserer seg videre på opplysninger fra faste kontaktpersoner. Ønsker du å delta i denne gruppa slik at løypeområdet ditt blir med, så send en epost til ole@trollheimsporten.no





Surnadal Alpinsenter, Sæterlia:

Nerskogen Skisenter er åpner igjen 28.03.20, velkommen tilbake til velpreparerte bakker!

Nerskogen har også fine løyper for bortoverski. Her fra Leverdalen. Foto: Anne Kristiansen Rønning.



Her ser vi både Honnstadknyken og Skåkleiva med hytta på Garbergsfjellet heilt til høgre (Arkivbilde).

Trollheimsporten ønsker å holde dere orientert om forholda i de ulike områda. Vi tar gjerne imot oppdateringer og deler disse på denne sida - bruk redaktor@trollheimsporten.no!