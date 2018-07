Ny værvegg på Rindalskirka

Bildet over: Det meste av arbeidet er utført av fra venstre Hallvard Næss, Even Langli, Svein Arild Smehagen og lærling Lars Sande (som hadde gått ut i ferie da bildet ble tatt).



- Nå gjenstår bare riving av det 15 meter høye stillaset rundt 4-kanttårnet og de to gavlveggene, forteller Johan Helgetun (over), engasjert av kirkevergen for å lede dette prosjektet.

Dermed har kirka fått ny og tett værhud på disse svært utsatte veggfeltene.

Tårnluke

Samtidig ble det også satt inn ny tårnluke. Ny tårnluke er laget av Jon Flåtten. Utførelse er identisk med lukene fra 1873, bortsett fra hengsler som har fått en annen utførelse for å sikre bedre tetting mot karmen

Vinduer

Vinduene i 4-kanttårnet er også utbedret, ett med helt ny karm og ramme, det andre med ny karm og helrestaurert ramme.

En vindusramme fra 1873 er helrestaurert og fått ny karm.

Det nederste og største vinduet er helt nytt, men med samme utførelse som det opprinnelige vinduet fra 1873.

Arbeidet er utført av Viggja dør- og vindusrestaurering

- Dermed slipper vi at vann trenger inn i veggen og de isolerte konstruksjonene i nedre del av tårnet, sier Helgetun.

Takk

På vegne av Rindal sokn ønsker Johan Helgetun å rette en stor takk til entreprenør VIBO for godt utført arbeid, og til Rindal kommunestyre som gjennom budsjett 2018 tilførte nok midler til å gjennomføre prosjektet!



Omfattende stillasbygging måtte til for å kunne gjennomføre prosjektet.



Ny utleking, vindsperre og spikerslag



Nytt veggpanel ble levert av Sunnset Sag. Alt panel ble påført ett grunningsstrøk med linoljemaling før oppsetting. Dette arbeidet ble delvis gjort på dugnad. Her Ola Sæther og Svein Arild Smehagen. I tillegg deltok John Bendik Møkkelgård, Jon Flåtten og Johan Helgetun

Stor takk også til malergjengen, legger Helgetun til!

Foto: Johan Helgetun.