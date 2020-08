Ny travdag på Leangen

Først ute var 4-årige Magic of joy med Arve Sjoner som kusk. Den har gått gode løp hver gang, og denne gangen var intet unntak. Magic overtok ledelsen ut på oppløpet, men ble spurtslått helt innmed målet. 2.plass vart det og tiden var fine 1,15,2.



Så var det Danny Delight sin tur, han havnet som vanlig litt i bak i feltet til å begynne med, men et flott oppløp gjorde at Danny endte på 5.plass. Tida ble 1,15,6 og i sulkyen satt Per Einar Sørmo.



Så har Rappnor til Lene Søyset vært ute igjen. Denne gang på Klosterskogen (Skien) sist lørdag. Der var det rikstotoløp, og i slike løp møtes gjerne de beste i sin klasse. Rappnor gjorde nok et sterkt løp, det vart 4. plass etter et løp utvendig for lederen det meste av løpet. Ole Johan Østre er trener og kusk.



Du kan se løpene på www.rikstoto.no



Tekst: Mads Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no