Ny travdag på Leangen

Odins Blessa til Nils Stokke kom på 6. plass på tiden 1,32,3 over den lange distansen 2600m. Kusk her var som vanlig Karl Ove Nordtømme.

Soprano til Team Sirius gikk også et fint løp og viste framgang, men litt trafikkproblemer underveis gjorde at den ikke nådde opp i premierekka.

Stormare til Nils Stokke fikk en ødeleggende galopp i startfasen, og da ble det for langt fram.



3-årige Ellinor til Petter Baalsrud debuterte i løp, har vist fine ting i trening, men den nådde ikke opp. Kunne umulig være frisk for dagen. Kommer nok sterkere tilbake senere.

Faste Iris til John Helge Gravvold var med i prøveløp. Med Atle Solhus i sulkyen gikk den fint og er nå kvalifisert for løp etter å ha fått tiden 1,35,7. Faste Iris skal debutere i løp førstkommende mandag.



Tekst: Mads Løfaldli

Bilde: Skjermdump fra www.rikstoto.no