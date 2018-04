Ny Stikk Ut!-sesong

Årets Stikk UT!-turar

Nytt av året er det at alle Stikk UT!-turane i Møre og Romsdal blir presenterte på same kart og i same nettløysing. Det inneber at turglade små og store kan velje mellom 381 turar i 30 kommunar i fylket.

I Surnadal blir det to nye turmål i år: Torviksetra og Bjøråskaret. Sula og Storhaugen i Todalen går ut som turmål.

For meir informasjon om Stikk UT! og oversikt over alle turmål i fylket, gå til stikkut.no.

Vær merksam på at mange turar ikkje opnar til 1.mai på grunn av snø. Sjekk turbeskrivelsen for når turen opnar før du legg ut på tur.

Turar i Surnadal:

Bjøråskaret raud

Bølia raud

Kallset, Bøfjorden grøn

Kleiva, Skei grøn

Kristiansvarden på Skarfjellet raud

Liabekken om setervegen blå

Roparen (frå Alpinsenteret) grøn

Solemssetra blå

Storsetra blå

Svinvikrunden grøn

Syltnebba blå

Torviksetra blå

Nokre av turane står oppgjevne med angitt trase. Det inneber at det er den vegen som er skilta som Stikk UT!-tur. Ein kan gå til turmålet frå det startpunktet ein vil, og får sjølvsagt «godkjent» turen uansett kvar ein startar frå. Det er til dømes veldig mange alternative ruter til Syltnebba. Ruta i beskrivelsen kan brukast av folk som ikkje er kjent i området og som er avhengig av skilting.



Foto over: Setervollen på Torviksetra. Foto: Norunn Holten

Utsikt frå Bjøråskaret. Foto Norunn Holten