Ny spenning i 4. divisjon

Etter at Rindal tapte lørdagens kamp mot Flå/Lundamo/Støren, så det svart ut med tanke på opprykk til 3. divisjon. Nå har det likevel åpnet seg en mulighet for Rindal, for søndag gikk serieleder Flå/Lundamo/Støren på et overraskende tap mot Frøya.