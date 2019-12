Ny ski-o- seier til Lars Moholdt

Vinnerne fra i går best også under dagens mellomdistanse.



- Det var et bra løp, men ikke like bra som i går. Jeg hadde en del mindre tidstap i dag. Spesielt i starten av løpet, men jeg klarte å begrense tidstapet. Det er viktig, sa Lars Moholdt etter å ha gått inn til sin andre seier på to dager.

I dag handlet det om mellomdistanse under Norgescupen i ski-o på Sjusjøen, og Moholdt var 19 sekunder bedre enn Erik Rost – på 2. plass. Audun Heimdal ble nummer 3.

- Men det er en del å jobbe med, sier helgens dobbeltvinner.

Sammen med landslaget skal han gjøre nettopp det – jobbe med det tekniske i løypenettet på Sjusjøen – frem til onsdag.

- I morgen blir det nok en rolig dag uten kart, hvor vi bare går langtur på ski. Mens vi kommr til å ha hardøkter både tirsdag og onsdag, og det blir med matching mot svensker og sveitsere.

Ingen løpere – uansett nasjon – kunne rå på Evine Westli Andersen i dameklassen under dagens løp.

- I dag var det veldig krevende. Postplukk nesten hele veien. Men jeg tok meg tid til å orientere bra, sa hun etter sin andre seier på rappen.

- Jeg vinner ikke med så mye, men jeg er fornøyd med at jeg unngår store feil. Det er det viktigste.

I dag holdt det til å vinne, 5 sekunder foran Daisy Kudre. Isabel Salén ble 3. kvinne i dag.

Etter noen dager på samling skal både Moholdt, Westli Andersen og resten av de norske landslagsløperne være bedre rustet når det blir nye konkurranser i ski-o løypen over nyttår.

- Det er mye å glede seg til, smiler Moholdt – som vet å sette pris på dem som ha lagt til rette for helgens ski-o moro:

- Arrangøren har gjort en fantastisk god jobb med løypekjøring under krevende forhold.

Dette til glede for over 300 deltakere de to dagene på Sjusjøen.

Fullstendige resultater finer du på orientering.no

Ingressbildet er fra arkivet