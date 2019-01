Ny singel fra Jo Sverre

«Oss tru at graset e så grønt æn anna plass, oss drømme om å levva ti et stort palass – bøgge et luftslott»

- Meloditemaet på «Luftslott» kom til meg for ett års tid siden, og slo meg som noe av det fineste jeg har laga på gitaren, sier Jo Sverre.

- Jeg fikk med en gang assosiasjoner til melodier som har truffet meg i hjertet opp i gjennom, og kom i den anledning til å tenke på Flåklypa og vakre «Reodors Ballade». Verden er jo ganske liten, så jeg tok sjansen på å kontakte Sigmund Groven, og utrolig nok likte han låta og ble med!



Kjent munnspillsolist

Sigmund Groven er musiker og komponist, og er særlig kjent som munnspillsolist. Han har spilt inn den nevnte balladen fra Flåklypa, Vårsøg og mange flere kjente verk. Han har gitt ut en rekke plater, og mottatt mange priser for sin musikk. Groven er 72 år gammel, men reiser fortsatt rundt på turne i inn- og utland. Han er en opptatt mann, og Jo Sverre setter stor pris på at han tok seg tid til å være med å spille inn denne nye låta.



«Bakomfilm» på video

Groven spilte inn «Luftslott» i Oslo, og Jo Sverre spilte inn sin del i studio i Trondheim. De har derfor ikke vært i studio sammen. Det er laget en video til låta, med litt «bakomfilm» fra begge artistene sine innspillinger i studio. Videoen kan du se på YouTube.

Låta «Luftslott» fenger allerede fra introen. Grovens munnspill er like vakkert som vi kjenner det fra Vårsøg etc. Versene er nakne og skjøre, og tar opp et vanskelig tema. En ny solid poplåt fra Jo Sverre.



Flere singler i løpet av året

Jo Sverre har jobbet med musikk på fulltid de siste par åra. Han har mange planer for det nye året, men ikke så mye som er spikra så langt.

- Vi er litt i planleggingsfasen enda, sier han.

Nå er han spent på hvordan den nye låta blir mottatt, og så vil han legge opp løpet litt etter hvert.

Det som er sikkert er at det vil bli flere konserter med Jo Sverre, både i Midt-Norge og andre steder i landet. I fjor var han på sin første turne på Østlandet og Sørlandet. Han forteller at han fikk overveldende god respons, og det ga mersmak.

Ellers satser han på å gi ut et par nye singler i løpet av året, og kanskje kommer det et nytt album om et års tid.



Klikk på bildet for å komme til videoen på YouTube