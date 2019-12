Ny rekord for Stikk UT! registreringer i 2019!

Bildet: Stikk UT! kontakt Bente Elshaug og Brit Engvik Hjelle fra Kr.sund og Marte Melbø, Stikk UT! ansvarlig i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal i bålprat med Stikk UT! deltakere i Kristiansund. (Foto: Friluftsrådet)

Stikk UT! Maraton i forbindelse med Friluftslivets uke ble svært godt tatt imot. Folk gikk 23 600 turer på ni dager. I snitt ble det gått ca 2 600 turer om dagen og det er omtrent dobbelt så mange som det pleier å være på denne tiden av året.

23020 deltagere har registrert 490 209 turer. 31 277 flere registreringer enn i fjor og i snitt har deltagerne registrert 21,3 turer. Søndag er den dagen flest er på tur, så vi lever opp til begrepet «søndagstur». Det er personer i alle aldre som går på Stikk UT! -tur, 3946 barn under 20 år og en deltager mellom 90 og 100 år.

Statistikk viser oss at det er mange som besøker Stikkut.no og morotur.no. Stikkut.no siden har en stor økning i visning og det tyder på at mange er innom siden for å se turbeskrivelser og legge inn kodene.

Stikk UT! bedrift er ett populært tilbud og i år har det vært en stor økning i deltagelsen.

Nesset, Kristiansund, Rauma, Averøy, Smøla og Molde har hatt arrangement i forbindelse med Stikk UT! krus utlevering og vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger og mange gode turprater. En Stikk UT! deltager fortalte at han hadde som mål å invitere med seg på tur, to forskjellige personer i løpet av en uke. Han treffer venner, er sosial, går på tur og får hyggelige turopplevelser sammen med andre. Ett godt tips: «Ta med deg en venn på tur»!

Dette skriver Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal i ei pressemedling mandag.