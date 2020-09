Ny løyperekord i Lina Roindt

Ingressbilde: Det var et startfelt på 25 løpere i konkurranseklassen. Trond Ørjan Eide tok ledelsen allerede over Bolme bru.

Den 31 år gamle rekorden på 33.41, ble satt av Dag Øxnevad. Øxnevad representerte IL Skjalg og vant to NM-gull og fire NM-sølv i terrengløp i perioden 1985–1990.

Det nærmeste forsøket på å slå løyperekorden fra 1989, var Ebrahim Abdelaziz sin tid 33.49 i 2013.

Arrangøren var også godt fornøyd med 190 deltagere i trimklassen. Trollheimsporten blir oppdatert senere med flere bilder fra trimklassen i Lina Roindt og med informasjon om hvem som vant skolecupen. Skolecupen er for årsklassene 5.-10. klasse på Rindal Barne- og ungdomsskole som konkurrerer om en egen premie. Den klassen som har størst oppslutning, vinner en "pizzakveld".



Ved T-kompbygget på toppen av Bjergen kan vi se Øystein Sæther med mobiltelefon og stoppeklokke for å rapportere mellomtider til sekretariatet på Torshall. Øystein Sæther er også den eneste som har gjennomført alle de 37 gangene Lina Roindt har blitt arrangert. Her sekunderer han sin egen sønn, Pål Sæther, og Olaf Berntzen, begge løper for Rindal IL.



Den største spenningen, var hvem som skulle ta 2.plassen. Det sto mellom Jo-Inge Sandvik og Jo Sverre Sande, som begge løper for Svorkmo N.O.I. Her på tur opp mot løypas høyeste punkt ved Dalbakk.



Beste løper fra arrangørklubben Rindal IL, ble Sigmund Ofstad. Han lå lenge på 4.plass, men det ble tungt på slutten og endte til slutt som nummer 5.



Her ser vi Jo Trønsdal Bævre (24), Pål Sæther (20) og Olaf Berntzen, alle fra Rindal IL, opp den seige bakken mot Dalbakk.



Trond Ørjan Eide fra Svorkmo N.O.I. setter ny løyperekord på 33.07 og har god til til å heie rindalingen Jo Sverre Sande som passerer mållinjen på en 3.plass til slutt med tida 35.43.



Vinner av dameklassen, rindalingen Ingeborg Sande løper for Svorkmo N.O.I. Her passerer hun på gangveien ved Selbrekka.



Yngste deltaker i konkurranseklassen, Magnus Øyen i G 12-14 løper i mål på tiden 43.46.



Primus motor for friidretten i Rindal, Tor Jarle Bolme, har full kontroll på løyper, deltagere, start, mellomtider, målgang og speakertjenesten.

