Ny legevaktsordning for å hindre spredning av korona

Dette skriver Orkland kommune i en pressemelding, som også er lagt ut på Rindal kommune sin hjemmeside.

St. Olavs ønsker å holde Orkdal sykehus korona-fritt som ledd i smittevernarbeid. I dag drifter St. Olavs en legevaktsordning på vegne av 8 kommuner i Orkdalsregionen m.m.



Kommunene dette gjelder er:

Heim, Rindal, Rennebu, Surnadal, Hitra, Frøya, Skaun og Orkland

Kommunene har hatt dialog med St. Olavs og kommet fram til følgende midlertidige ordning:

Kontakttelefon legevakt blir som før, tlf 116 117 (minner om at mange kommuner har opprettet egne telefonnummer for spørsmål knyttet til Korona)

Fra kl. 23:00 - 08:00 fredag, lørdag og søndag er legevakten på St. Olavs på Orkdal sjukehus (13. til 15. mars)

Fra kl. 08:00 - 23:00 alle dager blir legevakt i egen kommune (14. til 27. mars)



OBS! Det er ikke riktig at legevakt for hele regionen er i Orkland, slik vi skrev lørdag formiddag. Hver enkelt av kommunene har selv ansvar for legevakt på dag- og kveldstid inntil videre (se over).



Bildet: Orkdal sykehus (Foto: Avisa Sør-Trøndelag)